Çay dağıttığı sırada öldürülen 18 yaşındaki çaycı Ömer Çakmak yanlış hedef kurbanı olmuş

Gayrettepe Asayiş Şube Müdürlüğünde sorgulanan Emre A. kendisine yöneltilen suçlamaları kabul etmedi. Polis olayla ilgili yaptığı incelemede şüphelinin, olay sırasında kahvehanede oturan 3 kişiyle irtibatı olduğunu tespit etti.

YANLIŞ HEDEF VURULDU

Polis dosyasına göre şüphelilerin birlikte yasa dışı bahis işi yaptıkları, ancak bir alacak verecek meselesi yüzünden aralarında husumet oluştuğu tespit edildi. Emre A. ve olay sırasında yanında bulunan kişiyle birlikte saldırıyı İbrahim S.(24), Ömer A.(32), Deniz E.(27) ya yönelik yaptığı, ancak yanlışlıkla Ömer Çakmak'ı vurdukları tespit edildi.

5 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Poliste işlemleri tamamlanan şüpheliler Emre A., İbrahim S., Ömer A., Deniz E. ve Özkan G. adliyeye sevk edildiler.