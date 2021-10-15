Mahkemeden tuhaf karar! Boşanan çiftin çocuğu annenin soyadını aldı

Soyadı Kanunu'na göre boşanan ailenin çocuklarının velayet annede olsa dahi babanın soyadını alacağını ancak kanunun ilgili maddesinde değişikliğe gidildiğini kaydeden mahkeme, Anayasa Mahkemesi'nin iptal kararıyla kadın ile erkek arasındaki eşitliğin evlenme ve boşanma hallerinde de sağlanacağına, ayrımcılığın kaldırılacağına dair kararına atıfta bulundu."Çocuğun velayetini alan tarafın soyadını belirleyebileceğinden kuşku duymamak gerekir. Velayet hakkı, ergin olmayan çocukların bakım ve gözetimine ilişkin haklar ile yükümlülükleri içeriyor olmakla, çocuğun soyadını seçme hakkının da velayet hakkının içinde değerlendirilmesi gerektiği tartışmaya konu edilmemelidir" dedi.

KADIN İLE ERKEK EŞİTLİĞİ VURGUSU