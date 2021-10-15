Hamilelerde COVID-19'dan ölüm oranları hem dünyada, hem de Türkiye'de arttı | Koronavirüste son durum

Dünya, Coronovirüs'e boyun eğdi. Türkiye'de şu ana kadar virüsten 66 bin 368 kişi hayatını kaybetti. Ölümlerin aşı ile engellendiği belirlendi. Sağlık Bakanlığı Coronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Levent Akın, gebelerde ölüm oranlarının arttığını söyledi. Gebelerin genellikle bebeğe zarar gelir endişesiyle aşıdan kaçındıklarını belirten Akın, "Gebelik pek çok hastalık için hastalığı ağırlaştırıcı faktör. O yüzden gebeleri hastalıktan korumak lazım. Gebelerde geçen seneye göre bu sene hastalıktan dolayı daha fazla ölüm var. Gebe ölümlerinde sadece Türkiye'de değil tüm dünyada artışlar gözüküyor. Gebelerin aşı yaptırması gerekiyor" dedi.

BEBEĞİ KURTULDU



Van'da 2 ay önce yaşamını yitiren 26 yaşındaki Türkan Nalbantoğlu'nun sezaryenle dünyaya gelen bebeğine sağlık çalışanları annelik yapıyor. Saim Nalbantoğlu, "Eşim aşı olsaydı belki kurtulabilirdi. Tüm annelere, hamile kadınlara sesleniyorum. Lütfen aşınızı olun. Çocuklarınız perişan olmasın, öksüz kalmasın" dedi.

TURKOVAC UYGULAMADA!

Doç. Dr. İhsan Ateş, yerli aşı Turkovac'ın güvenli olduğunun kanıtlandığını açıkladı. Türkiye genelinde 41 merkezde uygulamanın başladığını anlattı. Ateş, daha önce iki doz Sinovac aşısı yaptırmış ve üzerinden 90 gün geçmiş, Covid-19 geçirmemiş kişilere hatırlatma dozu olarak 3. doz Turkovac yapılması için çalışmalara başlandığını belirtti.

Ankara, İstanbul, Adana, Gaziantep, Bursa dahil olmak üzere 41 merkezde Faz- 3 A çalışmalarının yürütüleceğini söyledi.

HAYATI PARLAK

Elazığ'da Coronavirüs'e yakalanan 89 yaşındaki Firdevs Parlak, 2 doz aşısını olduktan sonra yakalandığı hastalığı daha kolay atlattı. Aşı olmayanlara çağrıda bulunan Firdevs nine, "3-4 gün evde kaldım, sonra hastaneye yattım. Çok şükür şimdi iyiyim. Vatandaşlarımız aşılarını olsunlar" dedi.

KÜÇÜK ENTÜBE

Kırşehir'de 5 yaşındaki Emir Şanlı da virüse yakalandı. Dr. Binnaz Çelik, "Emir'in entübe seviyesine kadar soluğu gitmişti. Hayata yeniden tutunmasını sağladık. Delta varyantı çocukları etkiliyor" dedi.