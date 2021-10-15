Eşinin telefonuna casus yazılım yükleyip mahkemeye şikayet eden adama ret!

Anayasa Mahkemesi, Edirne'de kocası tarafından hack'lenen B.Y. adlı kadının başvurusunu karara bağladı. Kocası, B.Y.'nin cep telefonuna casus program yükleyerek telefonundaki mesaj içerikleri, ses kayıtları, videolar ve bir adet fotoğrafı ele geçirdi ve tüm bunları boşanma davasında delil olarak sundu.

Özel hayatın gizliliğini hiçe sayarak usulsüz şekilde mesajları ele geçiren koca, Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki yargılamada beraat etti. Kadın kararı temyiz etti ancak İstinaf Mahkemesi de aynı kararı verdi. Bunun üzerine Anayasa Mahkemesi'ne başvuran kadın sonunda istediğini aldı. Yüksek Mahkeme, koca tarafından casus programla elde edilen verilerin boşanma davasında mahkemeye sunulması ile özel hayata saygı hakkı ve kişisel verilerin korunmasını isteme hakkının ihlal edildiğine karar verdi. Anayasa Mahkemesi, ihlalin ve sonuçlarının ortadan kaldırılması için yeniden yargılama yapılmasına hükmetti. İlker TURAK.