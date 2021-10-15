Kelebekler Vadisi'ndeki vahşetin sırrı poliçede! (Yaşam haberleri)

DAYAN DAVİD!

İngiltere Championship takımlarından Bournemouth'ta forma giyen kanat oyuncusu David Brooks, lenf kanserine yakalandığını açıkladı. Instagram hesabından bir duyuru yapan 24 yaşındaki Galli yıldız, "Bu yazıyı yazmak benim için çok zor. İkinci evre Hodgkin lenfoma teşhisi kondu. En kısa sürede tamamen iyileşip, oyuna döneceğime eminim. Hepinizi tekrar görmeyi ve en sevdiğim sporu yapmayı dört gözle bekliyorum" dedi.