Kelebekler Vadisi'ndeki vahşetin sırrı poliçede! (Yaşam haberleri)

Fethiye'de 7 aylık hamile eşi Semra Aysal'ı, 400 bin TL'lik ferdi kaza sigortası ücretini alabilmek için Kelebekler Vadisi'ndeki kayalıklardan iterek öldürdüğü iddiasıyla tutuklanan Hakan Aysal'ın yargılanmasına devam edildi. Mahkeme, poliçelerdeki yazı ve imzaların sanığa ait olup olmadığı hususunda rapor aldırılmasına karar verdi. 6 kez adres değiştirerek kaçan sigortacı Rabia Çoban Ertaş hakkında da yakalama kararı çıkartıldı.
BEYZBOL DEHŞETİ
Sakarya'da Ahmet Hikmet, 68 bin lira alacaklı olduğu emlak ofisi sahibi B.Z'den parasını istedi. "Gel borcunu vereceğim" vaadiyle kandırıldı. Beyzbol sopasıyla öldüresiye dövüldü. Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.
BÖBREK YETMEDİ
İstanbul'da böbrek yetmezliği teşhisi konulan polis Batuhan Semih Durmaz'a babasından böbrek nakli yapıldı. Ancak operasyonun ardından gelişen bir hastalık sonucu hayatını kaybetti.
NEREDESİN RAHMiYE
Bursa'da Yenişehir Sağlık Meslek Lisesi 1. sınıf öğrencisi Rahmiye Nur Bülbül (14), iki gün önce 'Okula gidiyorum' diyerek evden çıktı. Bir daha da kendisine ulaşılamadı. Gözü yaşlı aile, kızlarını görenlerin 05349735379 numaralı telefona ya da polis karakoluna insaniyet namına bildirmelerini istedi.