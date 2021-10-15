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    Kelebekler Vadisi'ndeki vahşetin sırrı poliçede! (Yaşam haberleri)

    Fethiye'de 7 aylık hamile eşi Semra Aysal’ı, 400 bin TL’lik ferdi kaza sigortası ücretini alabilmek için Kelebekler Vadisi’ndeki kayalıklardan iterek öldürdüğü iddiasıyla tutuklanan Hakan Aysal’ın yargılanmasına devam edildi. Mahkeme, poliçelerdeki yazı ve imzaların sanığa ait olup olmadığı hususunda rapor aldırılmasına karar verdi. 6 kez adres değiştirerek kaçan sigortacı Rabia Çoban Ertaş hakkında da yakalama kararı çıkartıldı.

    Vahşetin sırrı poliçede

    Fethiye'de 7 aylık hamile eşi Semra Aysal'ı, 400 bin TL'lik ferdi kaza sigortası ücretini alabilmek için Kelebekler Vadisi'ndeki kayalıklardan iterek öldürdüğü iddiasıyla tutuklanan Hakan Aysal'ın yargılanmasına devam edildi. Mahkeme, poliçelerdeki yazı ve imzaların sanığa ait olup olmadığı hususunda rapor aldırılmasına karar verdi. 6 kez adres değiştirerek kaçan sigortacı Rabia Çoban Ertaş hakkında da yakalama kararı çıkartıldı.

    BEYZBOL DEHŞETİ
    Sakarya'da Ahmet Hikmet, 68 bin lira alacaklı olduğu emlak ofisi sahibi B.Z'den parasını istedi. "Gel borcunu vereceğim" vaadiyle kandırıldı. Beyzbol sopasıyla öldüresiye dövüldü. Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.

    BÖBREK YETMEDİ
    İstanbul'da     böbrek yetmezliği teşhisi konulan polis Batuhan Semih Durmaz'a babasından böbrek nakli yapıldı. Ancak operasyonun ardından gelişen bir hastalık sonucu hayatını kaybetti.

    NEREDESİN RAHMiYE
    Bursa'da Yenişehir Sağlık Meslek Lisesi 1. sınıf öğrencisi Rahmiye Nur Bülbül (14), iki gün önce 'Okula gidiyorum' diyerek evden çıktı. Bir daha da kendisine ulaşılamadı. Gözü yaşlı aile, kızlarını görenlerin 05349735379 numaralı telefona ya da polis karakoluna insaniyet namına bildirmelerini istedi.

        MANTAR CAN ALDI
        Zonguldak Ereğli'de yedikleri mantardan zehirlenen Hakkı Ünlü (47) ve Şevkiye Ünlü (45), hastaneye kaldırıldı. Durumlarının ağırlaşması üzerine Şevkiye Ünlü Ankara'ya, Hakkı Ünlü ise İstanbul'da özel bir hastaneye sevk edildi. Talihsiz kadın, tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Eşinin ise hastanedeki tedavisinin sürdüğü belirtildi.

        43 MİLYON TL DEVRETTİ
        6 bilen çıkmayınca 43 milyon 617 bin lira devretti. 5 bilenler 27'şer bin lira, 4 bilenler 505'er lira, 3 bilenler 26'şar lira, 2 bilenler ise 3'er lira ikramiye alacak.

        DAYAN DAVİD!
        İngiltere Championship takımlarından Bournemouth'ta forma giyen kanat oyuncusu David Brooks, lenf kanserine yakalandığını açıkladı. Instagram hesabından bir duyuru yapan 24 yaşındaki Galli yıldız, "Bu yazıyı yazmak benim için çok zor. İkinci evre Hodgkin lenfoma teşhisi kondu. En kısa sürede tamamen iyileşip, oyuna döneceğime eminim. Hepinizi tekrar görmeyi ve en sevdiğim sporu yapmayı dört gözle bekliyorum" dedi.

            CEZA SAHASI
            Alman devi Bayern Münih'in Fransız stoperi Lucas Hernandez'e kötü haber geldi. İspanya'da 2017'de eşi Amelia de la Osa Lorente'yi sokakta darp eden Lucas'a, Madrid mahkemesinin verdiği 6 ay hapis cezası kesinleşti. Daha önce 2 farklı suçtan ceza alan Hernandez'in temiz başvurusu da reddedildi. 19 Ekim'de cezası başlayan Lucas'ın 10 gün içerisinde hapishaneye teslim olması gerekiyor...

            AŞCILAR KRALI
            Bulaşık             yıkayarak başladığı mesleğinde hazırladığı meyve tabağıyla mutfak şefi olma yolunun kapısını aralayan Hüseyin Doğruöz, Türk mutfağının tanıtımına katkı sunuyor. Suudi Arabistan'da kraliyet ailesine 18 yıl yemek yapan Hüseyin Doğruöz, "Kral Abdullah'ın evinde 8 yıl çalıştım, restoran ve otellerini de 10 yıl yönettim. Orada çok iyi güzel şeyler yapmaya çalıştık. Türk mutfağı hak ettiği yerde değil, ileriye taşımak lazım. Bunun için çok mücadele ettim" dedi.

            ALTIN VURUŞ
            Sosyetik avukat Altın Mimir, Instagram sayfasını hackerlara kaptırdı. Geri almak için 30 bin TL ödeme yaptı! Ancak dolandırıcılar onu da kapıp sırra kadem bastı. Bunun üzerine Mimir, yargıya başvurup hesabını kapattırdı!

                ESRAR ÇÖZÜLDÜ
                Ankara'da Esra Hankulu, evde ölü bulundu. Şüpheli, Aleyna Çakır'ın katil zanlısı da olan Ümitcan Uygun'du! Adli Tıp Kurumu'nun raporu cinayeti ortaya koydu: Esra Hankulu, kafasına aldığı darbeler sonucu iç kanamadan öldü.

                MÜCEVHER
                Veliefendi'de 18 at açık artırma ile yeni sahipleri ile tanıştı. Safkan Arap atı 'Cevhertay' TİGEM tarihinin en yüksek fiyatına satıldı: 1 milyon 200 bin TL...

                CİPNAYET!
                Denizli'de Dilek D. (34) cipiyle işadamı sevgilisi Murat D'yi (41) ezdi! Başında "Kalk ne olursun kalk" diye feryat etti! Ancak polis oyunu yemedi. Kameraları izledi. Görgü tanıklarını dinledi.

                Kadının, Murat D'yi öldürdüğünü belirledi.
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                Haberler Yaşam Kelebekler Vadisi'ndeki vahşetin sırrı poliçede! (Yaşam haberleri)
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