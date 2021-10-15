Cuma günleri oruç tutulur mu? | Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu cevapladı

Cevap: Sevgili Peygamberimiz: "Sizden biri Cuma günü oruç tutmasın. Ancak bir gün öncesinden veya sonrasından tutuyorsa bu durumda Cuma günü oruç tutabilir." (Ebu Davud, Savm, 50) buyurmuştur.
Bu hadisi değerlendiren alimler sadece Cuma günü tek başına oruç tutmayı mekruh saymışlardır. Bu mekruhluk harama değil, helale yakın mekruhluktur. Ancak kaza orucu tutacak bir kişi bunu Cuma gününe alabilir.
Peki neden sadece Cuma günü oruç tutulmaz: Cuma günü Müslümanlar için bayram gibi değerlendirilir. Bu günde Müslümanların ikramlaşması temenni edilir. Bu nedenle de oruçlu geçirmek uygun görülmemiştir. Cumartesi ile cumayı, Perşembe ile cumayı birleştirmek ise sakıncalı değildir.