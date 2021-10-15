Takvim

Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    ABONE OL

    Cuma günleri oruç tutulur mu? | Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu cevapladı

    Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu, köşesinde bir okurlardan gelen soruları cevaplandırdı. Hatipoğlu, köşesinde "Cuma günleri oruç tutulur mu?" sorusunu cevaplandırdı. İşte merak edilenler ve yanıtları...

    Nihat Hatipoğlu
    Cuma günleri oruç tutulur mu?

    Cevap: Sevgili Peygamberimiz: "Sizden biri Cuma günü oruç tutmasın. Ancak bir gün öncesinden veya sonrasından tutuyorsa bu durumda Cuma günü oruç tutabilir." (Ebu Davud, Savm, 50) buyurmuştur.

    Bu hadisi değerlendiren alimler sadece Cuma günü tek başına oruç tutmayı mekruh saymışlardır. Bu mekruhluk harama değil, helale yakın mekruhluktur. Ancak kaza orucu tutacak bir kişi bunu Cuma gününe alabilir.

    Peki neden sadece Cuma günü oruç tutulmaz: Cuma günü Müslümanlar için bayram gibi değerlendirilir. Bu günde Müslümanların ikramlaşması temenni edilir. Bu nedenle de oruçlu geçirmek uygun görülmemiştir. Cumartesi ile cumayı, Perşembe ile cumayı birleştirmek ise sakıncalı değildir.

        SORU: Şükür kurbanı diye bir kurban var mı?


        CEVAP: Kişi çok arzu ettiği bir isteğine ulaştığında bundan ötürü sevincini belirtmek, şükrünü ifade etmek ve Allah'a hamdini ilan için şükür kurbanı kesebilir.

        SORU: Ezan okunduktan sonra hangi dua yapılmalı?


            CEVAP: Şu dua okunabilir: "Ey bu tam davetin ve kılınmak üzere olan namazın Rabbi olan Allah'ım! Muhammed Efendimize vesileyi, fazileti ihsan et. Bir de onu vaad ettiğin makamı Mahmud'a eriştir." Bu duayı yapmak güzel bir ibadet sayılmıştır.
            GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

            GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
            İki haine müebbet talebi!
            Haberler Yaşam Cuma günleri oruç tutulur mu? | Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu cevapladı
                SON DAKİKA