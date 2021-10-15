Cuma günleri oruç tutulur mu? | Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu cevapladı



CEVAP: Şu dua okunabilir: "Ey bu tam davetin ve kılınmak üzere olan namazın Rabbi olan Allah'ım! Muhammed Efendimize vesileyi, fazileti ihsan et. Bir de onu vaad ettiğin makamı Mahmud'a eriştir." Bu duayı yapmak güzel bir ibadet sayılmıştır.