Şırnak'tan Kadıköy'e geldi annesinin yasak aşkını öldürdü! Kin cinayetinde flaş gelişme

HESAP SORMAK İÇİN...

Şüpheli Murat T. 'Ben babama 'Biraz dolaşayım' dedim ancak babam beni takip etmiş. Duygu ile Kamuran'ın ayrılmasını bekledim. Kamuran'ı çarşıdan aldığım ekmek bıçağıyla sırtından bıçakladım. Kaç kere bıçakladığımı hatırlamıyorum. Sonrasında çevrede bulunanlar beni darp ettiği için hatırlamıyorum.

Ben annem ve Kamuran ile ilgili olayı 5 ay önce dedemin öldüğü zaman babamın cenazeye gelmemesini sormam üzerine öğrendim. Babam bu olay nedeniyle insan içine çıkmıyormuş, sonrasında ben de bu olayın sıkıntısını yaşamaya başladım ve Kamuran'dan hesap sormaya karar verdim' ifadelerini kullandı.

BABA: DEĞMEZ DEDİM

Edinilen bilgiye göre şüpheli Hacı T. ise hakimlik sorgusunda cinayetten haberi olmadığını iddia ederek 'Oğlum, Kamuran ile Facebook'tan kendisini kız olarak tanıtıp konuşmuş. Murat bana bunu Silopi'de söyledi. Ben de ona 'Oğlum boşver değmez' dedim ancak o beni dinlemedi, İstanbul'a gelmek istedi. Ben de oğlumu düşünerek kötü bir şey yapmasın diye geldim.

"YAPMA DEDİM DİNLEMEDİ"

Ben Duygu ile sonradan görüştüm, Ben Kamuran'ı olay günü çarşıda bulunuyorken öğrendim, 'Yapma' dedim ancak beni dinlemedi' dedi.

OĞLUNU AZMETTİRMEDİĞİNİ İDDİA ETTİ

Şüpheli Hacı T., sorgusunun devamında 'Duygu ile Kamuran iş konuşması yapıyordu, oradan ayrıldılar. Baktığımda Murat'ı görmedim. Hemen arkasından bazı insanların bir yere koştuğunu görerek ben de gittim. Kamuran'ı yerde gördüm, Murat'ın da darp edilmiş olduğunu, kafasının kanadığını fark ettim' ifadelerini kullandı. Oğlunda bulunan bıçaktan haberi olmadığını iddia eden Hacı T., suçun işlenmesinde bir katkısı ya da azmettirmesi olmadığını vurguladı.

"AĞLAMA VE ÇIĞLIK SESİ DUYDUM"

Maktulün öldürülmesiyle alakası olmadığını söyleyen şüpheli Duygu A. ise Murat T.'nin 'Bir alacağımız var' demesi üzerine 12 Ekim'de maktule 'İstanbul'a gel iş konuşuruz' dediğini, yeni telefon hattı almasını Murat T. istediğini, yurt dışına çıkmayı teklif ettikleri için bunu kabul ettiğini öne sürdü. Murat T. ve Hacı T.'nin Tekirdağ'a gelerek kendilerine 'Alacağımız var' dediğini, Tekirdağ'dan birlikte İstanbul'a geldiklerini, Kamuran Tün ile yaklaşık 5 saat zaman geçirdiğini, maktulle vedalaştıktan sonra bir ağlama ve çığlık sesi duyduğunu belirten şüpheli Duygu A. cinayetle ilgisi olmadığını söyledi.

DAYI SELÇUK B.'NİN İFADESİ: ADINI BİLE DUYMADIM!

Şüpheli Selçuk B. de maktulün adını hiç duymadığını, olayla alakası olmadığını ve Murat T.'deki bıçağı görmediğini iddia etti.

ŞÜPHELİ BABA-OĞUL TUTUKLANDI

İstanbul Anadolu 7. Sulh Ceza Hakimliği'ndeki sorgularının ardından şüphelilerden Hacı T. ile Murat T.'yi 'Töre saiki ile tasarlayarak öldürme' suçundan tutuklanırken Hakimlik, diğer şüpheliler Selçuk B. ve Duygu A.'nın tutuklanma talebini reddederek bu şüphelileri adli kontrol şartıyla serbest bıraktı.