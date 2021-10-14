Çırak olarak başladı şimdi 90 ülke sıraya girdi!

Buradan mezun olduğu 1989 yılında kalfa olarak işine devam ettiğini belirten Kılıç, "Bir müddet sonra ustalık ve eğitici ustalık belgesini aldım. Yıllar içinde firmamızda çırak, kalfa, usta, usta başı ve yönetici olarak görev yaptım. 2004'te ise şirket sahibi olan ve beni yetiştiren ustamla ortak oldum. Ben işe başladığımda hiç ihracatımız yoktu şimdi 90 ülkeye ihracat yapar hale geldik. Beni yetiştiren ustabaşım da benim çalışanım oldu. Hiçbir zaman işveren-çalışan ilişkimiz olmadı. Hala görünce elini öperim." dedi.

"USTAYA ASGARİ ÜCRETİN EN AZ 2 KATINI VERMEK ZORUNDAYIZ"

Kılıç, mesleki eğitim merkezinde aldığı eğitim sayesinde sanayide değişen teknolojiye hızla ayak uydurabildiğini vurguladı. Kılıç, bir insanın beceri kazanabilmesi için mesleki eğitim merkezlerinin şart olduğunu ifade etti.