İstanbul'un göbeğinde milyonluk soygun! Polis her yerde onları arıyor





Yaşananları anlatan bir görgü tanığı, "Çocuk zaten bağırmaya başladı. Zaten gittiğimde bembeyazdı çocuk titriyordu. Soyulduk diye bağırdı sonra patronunu aradı zaten. Nişantaşı'nda caddede böyle bir saatte olmayacak bir şey yani.