İSKİ'ye ait araç Kuzey Marmara Otoyolu'nda otomobilin üzerine devrildi! 1 ölü

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Ekipler, kamyonu uzun uğraşların ardından otomobilin üzerinden kaldırdı. Hurdaya dönen otomobilden çıkarılan Ozman Baran Öz'ün yaşamını yitirdiği tespit edildi.