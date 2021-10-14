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    • Yaşam
    • 14.10.2021 12:16
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    • 14.10.2021 12:57
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    İSKİ'ye ait araç Kuzey Marmara Otoyolu'nda otomobilin üzerine devrildi! 1 ölü

    Kuzey Marmara Otoyolu'nun Beykoz mevkisinde İSKİ'ye ait bir kamyon kontrolden çıkarak yan şeritte bulunan otomobilin üzerine devrildi. Kaza nedeniyle trafik tek şeritten kontrollü şekilde sağlanırken, otomobilde sıkışan sürücünün hayatını kaybettiği belirlendi.

    İSKİ’ye kamyonu otomobilin üzerine devrildi

    Beykoz Kuzey Marmara Otoyolu'nda beton blok yüklü İSKİ'ye ait kamyon, otomobilin üstüne devrildi. Otomobil sürücüsü Ozman Baran Öz (21) hayatını kaybederken, Kutlay T., ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü.

    İSKİ'ye ait araç otomobilin üzerine devrildi

    Kaza, 11.30 sıralarında Kuzey Marmara Otoyolu, Beykoz mevkii Yavuz Sultan Selim Köprüsü istikametinde meydana geldi. Kutlay T.'nin kullandığı beton blok yüklü 34 UR 7050 plakalı İSKİ'ye ait kamyonun iddiaya göre sol ön tekerleği patladı.

    Kutlay T.'nin direksiyon hakimiyetini kaybettiği kamyon, aynı yönde giden Ozman Baran Öz'ün kullandığı (21) 34 DRR 698 plakalı otomobilin üstüne devrildi.

    İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Ekipler, kamyonu uzun uğraşların ardından otomobilin üzerinden kaldırdı. Hurdaya dönen otomobilden çıkarılan Ozman Baran Öz'ün yaşamını yitirdiği tespit edildi.

        Öz'ün cenazesi morga kaldırıldı. Kamyon şoförü Kutlay T. ise ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü.

        Kaza nedeniyle köprü istikametinde bir süre yoğunluk oluştu. Trafik tek şeritten sağlandı. Kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı

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