Irak-Şırnak-İstanbul hattında 20 yıllık namus davası, cinayetle bitti

İstanbul Kadıköy'de, Irak ve Şırnak'tan İstanbul'a uzanan 20 yıllık bir namus cinayeti işlendi.

7 çocuk babası kuaför Kamuran Tün, 20 yıl önce Şırnak Silopi'de yasak ilişki yaşadığı kadının oğlu Murat Tumuçin (21) tarafından önceki gün sokak ortasında 15 bıçak darbesiyle katledildi.

Babası, amcası ve dayısı ile kanlı planı gerçekleştiren katil zanlısı Tumuçin'in, Züleyha sahte ismiyle sosyal medyadan arkadaşlık kurduğu Tün'ü, para karşılığı anlaştığı bir kadınla buluşmasını sağladıktan sonra öldürdüğü ortaya çıktı.

NAMUS MESELESİ

Yakalanan Tumuçin, kan donduran cinayeti anlattı: Konu namus meselesiydi. 2001'de babam askerdeyken öz annem Tün ile cinsel birliktelikte bulunmuş.

Beraber evi terk edip daha sonra başkalarıyla evlenmişler. Tün Irak'a kaçmış. Beni dedem büyütmüş. 5 ay önce dedemi kaybettim ve bu olayı bana babam Hacı Tumuçin (40) anlattı.

Babam, 'Bu bizim namusumuz. Onu öldür' dedi. Ben de kabul ettim. Tün'ü araştırdım, Facebook'ta buldum. Züleyha takma ismiyle konuşmaya başladım, cep numarasını aldım. Babam, dayım ve amcam ile plan yaptık."

YUNUS EMRE KAVAK