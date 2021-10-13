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    • Yaşam
    • 14.10.2021 05:28
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    • 14.10.2021 05:28
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    Son dakika: İstanbul Bayrampaşa'da yangın paniği! Yükselen dumanlar 1 itfaiye erini etkiledi

    Son dakika haberi... İstanbul Bayrampaşa'da gece yarısı yangin paniği yaşandı. Yangın itfaiye ekipleri tarafından kontrol alınırken 1 itfaiye eri dumandan etkilendi. Polis ekipleri yangının çıkış nedenini bulmak için çalışma başlattı.

    İHA
    İstanbul Bayrampaşa’da yangın paniği!

    Bayrampaşa'da bulunan üç katlı bir binanın en üst katındaki cila atölyesinde çıkan yangın paniğe sebep oldu. Yangın itfaiye ekipleri tarafından kontrol alınırken 1 itfaiye eri dumandan etkilendi.

    Yangın, 03.30 sıralarında Bayrampaşa Muratpaşa Mahallesi Büyük Coşkun Sokak üzerinde bulunan üç katlı bir binanın 3'üncü katındaki cila atölyesinde çıktı. Atölyenin yandığını gören vatandaşların ihbarıyla olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine ulaşan itfaiye ekipleri yangını söndürdü.

    1 İTFAİYE ERİ DUMANDAN ETKİLENEREK HASTANEYE KALDIRILDI
    Yangına müdahalenin gerçekleştiği esnada 1 itfaiye eri dumandan etkilenerek hastaneye kaldırıldı. İlk müdahalesi arkadaşları tarafından yapılan itfaiye eri sağlık ekipleri tarafından ambulansa alındı.

    İtfaiye ekipleri uzun süre soğutma çalışması yaparken atölyede maddi hasarın oluştuğu tespit edildi. Polis ekipleri yangının çıkış nedenini bulmak için çalışma başlattı.

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    Haberler Yaşam Son dakika: İstanbul Bayrampaşa'da yangın paniği! Yükselen dumanlar 1 itfaiye erini etkiledi
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