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    • Yaşam
    • 13.10.2021 17:11
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    • 13.10.2021 17:11
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    Son dakika: Rümeysa Gelgi ikinci kez dünyanın en uzun kadını olarak Guinness Rekorlar Kitabı'na girdi!

    Karabük'ün Safranbolu ilçesinde yaşayan Weaver Sendromu rahatsızlığı bulunan Rümeysa Gelgi, 2 metre 15 santimetre boyuyla dünyanın en uzun kadını olarak ikinci kez Guinness Rekorlar Kitabı'ndaki yerini aldı.

    Safranbolu ilçesinde yaşayan Safiye ve Haydar Gelgi'nin 24 yaşındaki kızları Rümeysa'nın Weaver Sendromu rahatsızlığı nedeniyle boyu uzamaya başladı.

    2014 yılında 2 metre 13 santimetrelik boyuyla "dünyanın 18 yaş altı en uzun boylu genç kızı" olarak Guinness Rekorlar Kitabı'na giren Gelgi, bu kez de 2 metre 15 santim boyuyla 'dünyanın en uzun boylu kadını' olarak Guinnes Rekorlar Kitabı'nda yeniden yerini aldı.

    Guinnes internet sitesinden de Rümeysa Gelgi ile ilgili rekoru duyururken, belgesi yetkililer tarafından teslim edildi.
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    Haberler Yaşam Son dakika: Rümeysa Gelgi ikinci kez dünyanın en uzun kadını olarak Guinness Rekorlar Kitabı'na girdi!
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