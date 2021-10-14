Keser'in cesedi, yapılan incelemenin ardından otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. Keser'in psikolojik rahatsızlıkları olduğu ve evinin çöp eve döndüğü bildirildi.



Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.