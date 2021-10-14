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    • Yaşam
    • 14.10.2021 18:03
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    • 14.10.2021 18:17
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    Adana'da emekli doktor evinde başından tüfekle vurulmuş halde ölü bulundu!

    Son dakika haberleri... Adana’da Kemal Keser isimli emekli doktor evinde başından pompalı tüfekle vurulmuş halde bulundu. Keser’in psikolojik rahatsızlıkları olduğu ve evinin çöp eve döndüğü bildirildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

    DHA
    Emekli doktor ölü bulundu!

    Adana'da emekli doktor Kemal Keser'in (56), evinde başından pompalı tüfekle vurulmuş cesedi bulundu.

    Olay, Yüreğir ilçesi DSİ TOKİ Yeşilken Konutları'ndaki bir apartman dairesinde meydana geldi.

    YAKINLARI HABER ALAMAYINCA EVİNE GİTTİ
    8'inci kattaki dairesinde yalnız yaşayan emekli doktor Kemal Keser'in yakınları kendisinden uzun süre haber alamayınca evine gitti. Keser kapıyı açmayınca telaşlanan yakınları durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi.

    CESEDİ BULUNDU
    İhbar üzerine gelen ekipler, kapıyı açıp içeri girdiklerinde Keser'i başından vurulmuş, yanında pompalı tüfekle yerde yatarken buldu. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, Keser'in hayatını kaybettiği belirlendi.

        Keser'in cesedi, yapılan incelemenin ardından otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. Keser'in psikolojik rahatsızlıkları olduğu ve evinin çöp eve döndüğü bildirildi.


        Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.

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