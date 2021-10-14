Dünyada sadece 6 yerde var biri Türkiye'de! Su altında şans eseri bulundu! Paleolitik Dönem'e ait...





Müze Müdürü Mehmet Alkan, üç yıl önce su yüzeyinde olan kaya resimlerinin yaklaşık 1 metrelik su altında olduğunu belirterek, "Buradaki kaya resimleri ilk günkü gibi canlılığını koruyor. Bir kısmı yosun tutmuş. 8 metre uzunluğunda, 2 metre yüksekliğinde kaya resimleri bulunuyor. Bu kaya resimleri Epipaleotik yani Milattan önce 10 bin yılına dayanıyor. Yaban keçileri ve av sahneleri yer alan bu ana kayada belki de tespit edemediğimiz bir çok figür bulunuyor" dedi.