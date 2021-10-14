Dünyada sadece 6 yerde var biri Türkiye'de! Su altında şans eseri bulundu! Paleolitik Dönem'e ait...

2018 yılında baraj sularının çekilmesiyle balıkçılar tarafından tesadüfen keşfedilen Paleolitik Dönem'e ait 'dinsel' tarihi alan su altında ilk günkü gibi canlılığını koruyor.
Adıyaman'ın Kahta ilçesine bağlı Belveren köyü sınırları içerisinde yer alan ve Atatürk Baraj Göleti'nde bulunan Paleolitik Dönem'e ait alan 2018 yılında balıkçılar tarafından tesadüfen keşfedilmişti. Tarih öncesi Paleolitik Çağ'a ait kaya resimleri üç yıl önce Atatürk Barajı'nın su seviyesi 10-15 metre düşünce bulundu.
Kazıma tekniği ile yapılan stilize figürler ile çeşitli sahneler yer alıyor. Sunum çukurlarının da bulunduğu tarihi mekanın dinsel alan olduğu tahmin ediliyor. Kaya resimlerinin bu kadar çok olması bilim insanlarını heyecanlandırmış ve Kore'den bu resimleri incelemek için ekipler gelmişti.
Üç yıl aradan sonra resimlerin durumunu görmek için Adıyaman Müze Müdürü Mehmet Alkan ve beraberindekiler su altında ki eserlerin durumunu inceledi. Su seviyesi düşmediği için bu kez eserler su altında incelendi.