İstanbul'da tuhaf olay: Polisten kaçan motosikletliyi bir tekmeyle yere serdi, gözaltına alındı

Yanından geçen motosikletliye tekme atarak adeta yere seren A.Ç. onları etkisiz hale getirdi. Yere düşen şahıslardan bir tanesi hemen ayağa kalkarken, sürücü ise uzun süre yerde hareketsiz bir şekilde yattı. Bu sırada şahısların peşinden gelen polis ise, onları yakaladı.





YARALI KAPKAÇÇI HASTANEYE KALDIRILDI