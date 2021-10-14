İstanbul'da tuhaf olay: Polisten kaçan motosikletliyi bir tekmeyle yere serdi, gözaltına alındı

Beyoğlu Asmalı Mescit Mahallesi'nde meydana gelen olayda, 34 CLP 612 plakalı motosiklet sürücüsü ve arkasındaki Kumbaracı Yokuşu Caddesi üzerinde ters yönden ilerlemeye başladı. Motosikletlinin tersten girdiğini gören noktada görevli polis memuru da "dur" ihtarında bulundu.
Ancak uyarıları dikkate almayan ve motosikleti memurun üstüne süren sürücü, Asmalı Mescit Caddesine girerek kaçmaya başladı. Polisin yaya olarak peşinden koştuğunu gören ve sesleri duyan çevredeki A.Ç. isimli bir vatandaş, motosikletlilere tekme atarak yere düşürdü.
MOTOSİKLETLİYİ BİR TEKMEYLE YERE SERDİ
Yanından geçen motosikletliye tekme atarak adeta yere seren A.Ç. onları etkisiz hale getirdi. Yere düşen şahıslardan bir tanesi hemen ayağa kalkarken, sürücü ise uzun süre yerde hareketsiz bir şekilde yattı. Bu sırada şahısların peşinden gelen polis ise, onları yakaladı.
YARALI KAPKAÇÇI HASTANEYE KALDIRILDI