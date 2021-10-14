Başkan Erdoğan’ın Ankara'ya davet ettiği ‘Kusursuz Kulak’ Bager konuştu: Sesini duyunca dünyalar benim oldu





"BOZKIRDA BİR AĞAÇTIK"

Sabah'ta yer alan habere göre, oğlu Bager'in Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile yaptığı telefon görüşmesinin ardından yaşadıkları duyguyu paylaşan baba Mehmet Çalışcı ise, "Oğlum Türkiye'de ender rastlanan yeteneğe sahip bir çocuktur. Biz o'nun müziğe olan ilgisini 3-4 aylık iken fark ettik. Büyüdükçe bunu daha çok hissettirmeye başladı.



Bager, görmeden piyano çaldı. Bunu aldığı kurslarla geliştirdi. Ama daha çok desteğe ihtiyacı var. Cumhurbaşkanımızın araması ve Ankara'ya daveti bizi çok mutlu etti. Artık geleceğe daha güvenle bakmamızı hissettirdi. Bager, düne kadar bozkırda yalnız bir ağaçtı, ama dünden sonra artık ormanda bir ağaç oldu" diye konuştu.