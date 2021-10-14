Başkan Erdoğan’ın Ankara'ya davet ettiği ‘Kusursuz Kulak’ Bager konuştu: Sesini duyunca dünyalar benim oldu

TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu Başkanı, AK Parti Bursa Milletvekili Hakan Çavuşoğlu ve Bursa milletvekillerinden oluşan heyet, Muş'a bir ziyaret gerçekleştirmiş ve Çavuşoğlu, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ı cep telefonuyla arayarak üstün yetenek Bager Çalışcı ile görüştürmüştü.
Başkan Erdoğan ile telefonla görüştükten sonra Erdoğan'ın sevdiği iki türküyü piyanoda çalan Bager, duygularını SABAH'a anlattı. Cumhurbaşkanı ile görüşmesinin kendisi için sürpriz olduğunu belirten Bager Çalışcı, "Cumhurbaşkanımıza piyano çalmayı çok istiyordum.
Muş Ovası'nda piyano çaldıktan sonra bu isteğimi de söylemiştim. Telefonda Cumhurbaşkanımızın sesini duyunca dünyalar benim oldu. Artık yalnız olmadığımı hissediyorum. Müziği çok sevdiğini bildiğim sayın Cumhurbaşkanımızın bana sahip çıkacağına yürekten inanıyorum.