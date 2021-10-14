DJ Baran Taşkut ve arkadaşları, ücreti beğenmedi çalışanları darp etti (Yaşam haberleri)

Sosyal medyada DJ Baran Taşkut adıyla yaptığı lüks yaşam fotoğraflarıyla tanınan Yusuf Taşkut ile iki arkadaşı, İstanbul Bebek'te Boğaz gezisi yaptı. Gezinin ardından 1 saatlik tur için 250 TL istenmesine öfkelenen fenomen ve arkadaşları tekne çalışanlarını darp etti. Çalışanlardan Ömer Bayrakçı'yı silahla yaraladıktan sonra kaçtı. Polis, 3 zanlıyı yakaladı. Silahı kullanan Ömer Taşdemir tutuklandı. Mustafa KAYA.

BİBER CİNAYETİ

Adana'da 3,5 ay önce DSİ'ye ait sulama kanalında boğulan Berat Coşan Göl'ün (9) cinayete kurban gittiği ortaya çıktı. Küçük çocuğun katilinin oturdukları apartmandaki üst kat komşusu Anıl Songürer (19) olduğu belirlendi. Arama kurtarma çalışmalarına katılan ve Berat'ın annesine de başsağlığına giden Songürer, vicdan azabına dayanamayınca suçunu itiraf etti. Songürer, "Berat, apartmanın bahçesinde yetiştirdiğim biberleri sanki kendisi yetiştirmiş gibi kopartarak 'kütür kütür' yedi. Beraber kanal kenarına gittik. Ellerine dokunarak betonu bırakmasını sağladım" dedi. Ziya RAMOĞLU.

EN İYİ TERAPİ

Real Madrid'in Fransız futbolcusu Karim Benzema, yaptığı paylaşım ile hacamat yaptırdığını duyurdu. Yıldız oyuncu, "Şimdiye kadar ki en iyi terapi..." yorumunu yaptı.

ÇÖPTEN İKRAMİYE ÇIKTI

Tokat'ta pastaneci İlyas Aydınoğlu, satın aldığı kazı kazan kartlarını incelemeden çöpe attı. Çöpteki kartı tesadüfen inceleyen oğlu Mustafa Aydınoğlu 200 bin TL ikramiye kazandıklarını fark etti. Baba Aydınoğlu, "Çıkmaz diye çöpe atmıştım. İnanamıyorum" dedi.

VAKA SAYISI 31 BİN 248

Türkiye'de dün 361 bin 164 Covid-19 testi yapıldı. 31 bin 248 kişinin testi pozitif çıktı, 236 kişi yaşamını yitirdi. İyileşenlerin sayısı ise 30 bin 331 oldu.

73 MİLYON TL DEVRETTİ

6+Joker bilen çıkmayınca 73 milyon 585 bin lira devretti. 5+1 bilen de olmadı. 5 bilen bir kişi, 379 bin lira kazandı. 4 bilenler bin 764'er lira, 3 bilenler 111'er lira, 2 bilenler ise 11'er lira alacak.

1 MİLYON TL DEVRETTİ

5+1 bilen çıkmayınca 1 milyon lira devretti. 5 bilenler 2 bin 524'er, 4+1 bilenler 552'şer, 4 bilenler 39'ar, 3+1 bilenler 24'er, 3 bilenler 6'şar, 2+1 bilenler 10'ar, 1+1 ve 0+1 bilenler ise 5'er lira alacak.

KAPTAN KIRK UZAYDA

Efsanevi Uzay Yolu dizisinde Kaptan Kirk rolüyle tanınan ünlü aktör William Shatner, dün Teksas'dan fırlatılan roketle uzaya çıktı. 90 yaşındaki oyuncu 10 dakika süren seyahatte 106 kilometre yüksekliğe ulaştı. Kanada asıllı aktör Kirk, Mission NS-18 isimli seferle, uzay yolculuğu yapan en yaşlı insan ve sinema oyuncusu oldu.

KİTOP NOKTASI

En çok satan kitaplar belirlendi. İşte milyonluk liste:

İLİKLERE İŞLEYEN ACI

Bursalı Selman Abdullah Bayram (19), YKS'de Türkiye 47'incisi olup Koç Üniversitesi'ni kazandı. Okula başlayamadan lösemiye yakalandı. Ancak uygun ilik bulunamadı. Ne yazık ki kurtarılamadı. Ailesi herkese çağrı yaptı: Ne olur kan verin ve donör olun. Başka gençler de ölmesin.

KADİR AZ ÇEKER

Kadir Şeker, sevgilisinin dövdüğü kadını kurtarmak isterken katil oldu. 12 yıl hapis cezası aldı ancak Yargıtay cezayı fazla buldu...