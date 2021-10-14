Buca'da korkunç cinayet: Av tüfeğiyle başından vurulan kişi yaşamını yitirdi

Olay, dün saat 19.45 sıralarında Çaldıran Mahallesi 433/14 Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, Hamdi Amasya ile K.D. arasında tartışma çıktı.
Çıkan tartışmanın büyümesi üzerine K.D. yanında getirdiği av tüfeğiyle Amasya'ya ateş açtı.
Hamdi Amasya, başına isabet eden saçmalar nedeniyle ağır yaralandı. Şüpheli olay yerinden hızla kaçarken, durum çevredeki vatandaşlar tarafından polis ve 112 Acil Sağlık ekiplerine bildirildi.
İhbar üzerine gelen sağlık ekiplerince Amasya, ambulansa alınarak Sağlık Bilimleri Üniversitesi (SBÜ) Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.