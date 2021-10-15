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    • Güncel
    • 15.10.2021 07:51
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    • 15.10.2021 08:00
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    Meteorolojiden 4 ile sarı 2 ile turuncu kodlu alarm! Kuvvetli yağış ve rüzgar uyarısı

    Meteoroloji Genel Müdürlüğünden 4 ile sarı 2 ile turuncu kodlu uyarı verildi. Yapılan son değerlendirmelerde yağışların, Edirne, Çanakkale, İzmir, Aydın ve Muğla çevrelerinde kuvvetli, İzmir'in güney ve batı ilçeleri ile Aydın'ın kıyı kesimlerinde yerel olarak çok kuvvetli ve şiddetli olması bekleniyor. Peki, İstanbul, Ankara ve İzmir'de bugün hava nasıl olacak? İşte il il 15 Ekim hava durumu raporu.

    takvim.com.tr
    4 ile sarı 2 ile turuncu kodlu uyarı!

    Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, ülkemizin kuzey, iç ve batı kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Marmara'nın batısı, Kıyı Ege, Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusu, Uşak, Denizli, Van çevreleri ile Kütahya'nın batı ilçelerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Edirne, Çanakkale, İzmir, Aydın ve Muğla çevrelerinde kuvvetli, İzmir'in güney ve batı ilçeleri ile Aydın'ın kıyı kesimlerinde yerel olarak çok kuvvetli ve şiddetli olması bekleniyor.

    HAVA SICAKLIĞI
    Kuzey, iç ve doğu kesimlerde 2 ila 4 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.

    RÜZGAR
    Genellikle güney ve doğu yönlerden, Marmara ve Karadeniz kıyıları ile güneydoğu kesimlerde kuzey ve kuzeydoğu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Güney Ege kıyılarında güney ve güneydoğu yönlerden kuvvetli olarak (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.



    SARI KODLU UYARI
    Aydın ve İzmir için turuncu, Çanakkale, Balıkesir, Edirne ve Tekirdağ için sarı kodlu uyarı verildi.

    KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI
    Yağışların; Edirne, Çanakkale, İzmir, Aydın ve Muğla çevrelerinde kuvvetli, İzmir'in güney ve batı ilçeleri ile Aydın'ın kıyı kesimlerinde yerel olarak çok kuvvetli ve şiddetli olması beklendiğinden yaşanabilecek ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar ve hortum oluşma riski gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

        KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI
        Rüzgarın; Güney Ege kıyılarında güney ve güneydoğu yönlerden kuvvetli olarak (40-60 km/saat) esmesi beklendiğinde yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

        BÖLGELERİMİZDE HAVA NASIL OLACAK?
        MARMARA
        Parçalı ve çok bulutlu, Trakya kesimi ve Çanakkale çevreleri ile zamanla bölgenin batısının sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Edirne ve Çanakkale çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.

        ÇANAKKALE °C, 23°C
        Çok bulutlu, bu sabah saatlerinde kuvvetli olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

        İSTANBUL'DA HAVA NASIL OLACAK?
        Parçalı ve çok bulutlu, akşam ve gece saatlerinde Avrupa Yakası sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

        KIRKLARELİ °C, 18°C
        Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

        KOCAELİ °C, 25°C
        Parçalı ve çok bulutlu

        EGE
        Parçalı ve çok bulutlu, Kıyı Ege, Denizli ve Uşak çevreleri ile Kütahya'nın batı ilçelerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; İzmir, Aydın ve Muğla çevrelerinde kuvvetli, İzmir'in güney ve batı ilçeleri ile Aydın'ın kıyı kesimlerinde yerel olarak çok kuvvetli ve şiddetli olması bekleniyor. Rüzgarın; Güney Ege kıyılarında güney ve güneydoğu yönlerden kuvvetli olarak (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.

        A.KARAHİSAR °C, 22°C
        Parçalı ve çok bulutlu

        AYDIN °C, 29°C
        Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; öğle saatlerinden itibaren kuvvetli, kıyı ilçelerinde yerel olarak çok kuvvetli ve şiddetli olması bekleniyor.

        İZMİR °C, 27°C
        Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; öğle saatlerinden itibaren kuvvetli, güney ve batı ilçelerinde yerel olarak çok kuvvetli ve şiddetli olması bekleniyor.

        MANİSA °C, 25°C
        Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

            AKDENİZ
            Az bulutlu ve açık, batısının parçalı ve yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

            ADANA °C, 31°C
            Az bulutlu ve açık

            ANTALYA °C, 27°C
            Parçalı ve yer yer çok bulutlu

            HATAY °C, 31°C
            Az bulutlu ve açık

            ISPARTA °C, 24°C
            Parçalı bulutlu

            İÇ ANADOLU
            Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

            ANKARA °C, 27°C
            Parçalı ve az bulutlu

            ÇANKIRI °C, 24°C
            Parçalı ve az bulutlu

            ESKİŞEHİR °C, 24°C
            Parçalı ve az bulutlu

            KONYA °C, 25°C
            Parçalı ve az bulutlu

            BATI KARADENİZ
            Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

            BOLU °C, 21°C
            Parçalı ve az bulutlu

            DÜZCE °C, 25°C
            Parçalı ve az bulutlu

            KASTAMONU °C, 23°C
            Parçalı ve az bulutlu

            ZONGULDAK °C, 23°C
            Parçalı ve az bulutlu

            ORTA ve DOĞU KARADENİZ
            Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

            AMASYA °C, 26°C
            Parçalı ve az bulutlu

            SAMSUN °C, 21°C
            Parçalı ve az bulutlu

            TOKAT °C, 26°C
            Parçalı ve az bulutlu

            TRABZON °C, 21°C
            Parçalı ve az bulutlu

            DOĞU ANADOLU
            Parçalı ve az bulutlu, kuzey ve doğusunun çok bulutlu, sabah saatlerinde Ardahan, Kars, Erzurum, Ağrı, Iğdır ve Van çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

            ERZURUM °C, 21°C
            Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

            KARS °C, 19°C
            Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

            MALATYA °C, 26°C
            Parçalı ve az bulutlu

            VAN °C, 20°C
            Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

            GÜNEYDOĞU ANADOLU
            Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

            DİYARBAKIR °C, 32°C
            Az bulutlu ve açık

            GAZİANTEP °C, 29°C
            Az bulutlu ve açık

            SİİRT °C, 29°C
            Az bulutlu ve açık

            ŞANLIURFA °C, 32°C
            Az bulutlu ve açık

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            Haberler Güncel Meteorolojiden 4 ile sarı 2 ile turuncu kodlu alarm! Kuvvetli yağış ve rüzgar uyarısı
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