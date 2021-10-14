Son dakika: Denizli'de kahreden olay! Trafik kazasından üç kişinin cenazesi çıkarıldı

Son dakika haberi... Denizli Merkezefendi ilçesi İzmir Bulvarı üzerinde korkunç bir kaza meydana geldi.
Edinilen bilgilere göre; Alaattin Taş (42), idaresindeki 20 AB 064 Mercedes marka aracıyla seyir halindeyken direksiyon hakimiyetini kaybetti. Savrulan araç üst geçidin beton ayağına çarptı. Beton ayağa çarpan araç tekrar yola savruldu.
Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri Taş'ın oğlu Doğukan Taş'ı ve kimliği belirsiz bir şahsı Denizli Devlet Hastanesine sevk etti. Yapılan ilk müdahalede ise Alaattin Taş'ın hayatını kaybettiğini belirledi.