Son dakika: Denizli'de kahreden olay! Trafik kazasından üç kişinin cenazesi çıkarıldı

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri Taş'ın oğlu Doğukan Taş'ı ve kimliği belirsiz bir şahsı Denizli Devlet Hastanesine sevk etti. Yapılan ilk müdahalede ise Alaattin Taş'ın hayatını kaybettiğini belirledi.