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    Boyu 2 metre 15 santimetre! 'Dünyanın en uzun kadını' bir Türk oldu

    2011’de ‘dünyanın en uzun erkeği’ Sultan Kösen’di. 2021 yılında ise ‘dünyanın en uzun kadını’ bir Türk oldu. 24 yaşındaki Rümeysa Gelgi, 2 metre 15 santimetrelik boyu ile Guinness Rekorlar Kitabı’na girdi.

    Zirvedeki Türk!

    Karabük'ün Safranbolu ilçesinde yaşayan Rümeysa Gelgi, 2 metre 15 santimetrelik boyuyla dünyanın en uzun boylu kadını olarak Guinness Rekorlar Kitabı'na girdi.

    Doğuştan dünyada 50 vaka sayısı kaydedilen ve aşırı büyümeye olan Weaver sendromu nedeniyle boyu uzayan 24 yaşındaki Gelgi, günlük hayatının büyük bir bölümünü tekerlekli sandalyede geçirirken, yürüteç yardımıyla kısa süreliğine hareket edebiliyor.

    Tescil belgesinin teslimi sırasında konuşan Gelgi, boyunun sokakta yanından geçen kişilerin ilgisini çektiğini belirterek, "Her dezavantaj kendin için bir avantaja dönüşebilir, bu yüzden kendini olduğun gibi kabul et, potansiyelinin farkında ol ve elinden gelenin en iyisini yap" dedi.

    Gelgi, yüzmenin rahatlamasına yardımcı olduğuna dikkat çekti. Dünyanın yaşayan en uzun boylu erkeği unvanı ise 8 Şubat 2011 tarihinde boyu 2 metre 51 santimetre olarak ölçülen Sultan Kösen'e ait.

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    Haberler Yaşam Boyu 2 metre 15 santimetre! 'Dünyanın en uzun kadını' bir Türk oldu
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