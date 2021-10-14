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    • Yaşam
    • 14.10.2021 09:54
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    • 14.10.2021 10:12
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    Kayseri'de yarış atı taşıyan kamyon devrildi: 2 ölü, 1 yaralı

    Kayseri’nin Kocasinan ilçesinde yarış atı taşıyan kamyonun devrilmesi sonucu meydana gelen kazada 2 kişi öldü, 1 kişi de yaralandı. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

    Yarış atı taşıyan kamyon devrildi: 2 ölü, 1 yaralı

    Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Erkilet Mahallesi Kuzey Çevreyolu bağlantısı mevkide meydana gelen kazada, yarış atı taşıyan 16 U 0609 plakalı kamyon, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.

    Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada Hilal Bikeç (50) ve Fatih Çelik (35) olay yerinde hayatını kaybederken, araçta bulunan B.F. de (30) yaralandı.

    Yaralı şahıs sağlık ekipleri tarafından tedavisi yapılmak üzere hastaneye kaldırılırken, cenazeler de olay yerindeki incelemelerinin ardından morga götürüldü.

    Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

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    Haberler Yaşam Kayseri'de yarış atı taşıyan kamyon devrildi: 2 ölü, 1 yaralı
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