Sibel Köksal’ın avukatından şok eden iddia! Aldatıldığından şüphelenen çiğ köfteci karısıyla doktoru yüzleştirmişti...

Ankara 12. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya sanık İbrahim Köksal Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile katılırken taraf avukatları salonda hazır bulundu. Sabah'ın aktardığına göre mahkemede Sibel Köksal'ın ailesinin avukatı Hürriyet Sümer Kala, Sibel Köksal'ın telefonunun olay günü teslim alınmış olmasına rağmen maktülün kullandığı sim karttan olay sonrası sinyal geldiğini belirterek, mahkemeden araştırılmasını talep etti.

"POLİSLER, 'BİR ŞEY OLMAZ DEDİLER' DEDİLER

Mahkeme sanık İbrahim Köksal'a maktülün telefonunun nerede olduğunu sorması üzerine, "Olay günü maktül 'ben telefon kullanmayacağım' dedi ve sıkıntı çıktığını söyledi. Ben telefonunu aldım hattını çıkarıp kendi telefonuma taktım, kendi hattımı da onun telefonuna taktım. Polis geldiğinde onun telefonunu teslim aldı hattın benim olduğunu polislere söyledim. 'Bir şey olmaz dediler' benim telefonumu almadılar. Telefonumu yeğenime teslim etmiştim bozuktu zaten büyük ihtimalle atmıştır diye düşünüyorum" İfadelerini kullandı.