Takvim

Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Yaşam
    • 14.10.2021 17:17
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 14.10.2021 17:31
    ABONE OL

    Sibel Köksal’ın avukatından şok eden iddia! Aldatıldığından şüphelenen çiğ köfteci karısıyla doktoru yüzleştirmişti...

    Ankara’da 17 senelik eşi Sibel Köksal'ı boğarak öldüren çiğ köfteci İbrahim Köksal’ın müebbet hapis istemiyle yargılandığı davaya devam edildi. Sibel Köksal’ın ailesinin avukatı duruşmada, olay sonrası maktulün telefonunun sinyal verdiğini belirterek durumun araştırılmasını talep etti. Haberin detayları...

    Sibel Köksal’ın avukatından şok eden iddia!

    Geçen yıl 2 Eylül'de Ankara Mamak'ta meydana gelen olayda çiğ köfte dükkanı işleten İbrahim Köksal, kendisini aldattığından şüphelendiği eşi Sibel Köksal'ı, evde çıkan tartışmada telefon kablosuyla boğarak ve ekmek bıçağı ile bıçaklayarak öldürmüştü. Olayın ardından tutuklanan İbrahim Köksal hakkında iddianame düzenlenerek, müebbet hapis cezası istemiyle Ankara 12. Ağır Ceza Mahkemesi'nde dava açılmıştı.

    ALDATILDIĞINDAN ŞÜPHELENEN ÇİĞ KÖFTECİ KARISIYLA DOKTORU YÜZLEŞTİRMİŞTİ

    Eşini aynı mahallede yaşayan birisinin minibüsünden inerken gören İbrahim Köksal, eşinin dişçiye gittiğini söylemesi üzerine o kişiyle yüzleştiği ve kamera kayıtlarını incelediği ortaya çıkmıştı. Aldatıldığından şüphelenen karısını boğarak öldüren adamın doktorla karısını yüzleştirdiği bilgisi de gün yüzüne çıkmıştı.



    OLAY SONRASI TELEFONUNDAN SİNYAL GELMİŞ

    Ankara 12. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya sanık İbrahim Köksal Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile katılırken taraf avukatları salonda hazır bulundu. Sabah'ın aktardığına göre mahkemede Sibel Köksal'ın ailesinin avukatı Hürriyet Sümer Kala, Sibel Köksal'ın telefonunun olay günü teslim alınmış olmasına rağmen maktülün kullandığı sim karttan olay sonrası sinyal geldiğini belirterek, mahkemeden araştırılmasını talep etti.

    "POLİSLER, 'BİR ŞEY OLMAZ DEDİLER' DEDİLER

    Mahkeme sanık İbrahim Köksal'a maktülün telefonunun nerede olduğunu sorması üzerine, "Olay günü maktül 'ben telefon kullanmayacağım' dedi ve sıkıntı çıktığını söyledi. Ben telefonunu aldım hattını çıkarıp kendi telefonuma taktım, kendi hattımı da onun telefonuna taktım. Polis geldiğinde onun telefonunu teslim aldı hattın benim olduğunu polislere söyledim. 'Bir şey olmaz dediler' benim telefonumu almadılar. Telefonumu yeğenime teslim etmiştim bozuktu zaten büyük ihtimalle atmıştır diye düşünüyorum" İfadelerini kullandı.

        Sibel Köksal'ın ailesinin avukatı maktüle ait olduğu bilinen günlüğünde bulunamadığını söylemesi üzerine sanık İbrahim Köksal, "Sibelin günlüğü yoktu. Bir bilgim yok" dedi. Mahkeme, tanık Metin Ö.'nün dinlenmesi için getirilmesine, İbrahim Köksal'ın tutukluluğunun devamına karar vererek, duruşmayı erteledi.

        TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
        Fethi Sekin’i şehit eden teröristin ifadesi ortaya çıktı!
        Haberler Yaşam Sibel Köksal’ın avukatından şok eden iddia! Aldatıldığından şüphelenen çiğ köfteci karısıyla doktoru yüzleştirmişti...
            SON DAKİKA