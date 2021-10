Tespo Kampanyası çekiliş sonuçları: İşte Fiat Egea Cross Street ve Samsung Galaxy A52 128 GB kazanan talihliler

FIAT YENİ EGEA CROSS STREET 1.4 95 HP EURO 6F S2 BENZİNLİ MANUEL





ASİL TALİHLİLER



1 HAVVA ÇAVAŞ MEVLANA GIDA İSTANBUL



2 PALME GIDA PAZARLAMA TEM.YEMEKÇİLİK TUR.LTD.ŞT ANTALYA



3 RIDVAN SUBAŞI ANTALYA







SAMSUNG GALAXY A52 128 GB SİYAH "HAT VE KART HARİÇTİR"



ASİL TALİHLİLER



1 HÜSEYİN MUTLU İZMİR

2 MURAT ÖKSÜZ 3D TEDARİK HİZMETLERİ İSTANBUL

3 ATS ATEŞ MAK VE METAL SAN TİC LTD ŞTİ İSTANBUL

4 OKAN ULU İZMİR

5 MUSTAFA ERTEKİN AYDIN

6 BASRİ SALAR BALIKESİR

7 ERD ERDÖNMEZ OTO. İTHALAT İHRACAT SAN.TİC. LTD.ŞTİ. HATAY

8 MEHMET KARACA GARDEN RESTAURANT ANTALYA

9 AYŞE BİRGİN - ÖNCÜ DÖNER İZMİR

10 ADİLOĞLU OTELCİLİK TARIM İN.TU.SAN. VE TİC.A.Ş. AYDIN

11 ALİŞAN SUBAŞI ÇAĞLAYAN MARKET BURSA

12 DİLAVER BEYAZIT (LUCA EN LOURDES ÇAMAŞIR YIKAMA) ANTALYA

13 ABDULKADİR BEZAN ANTALYA

14 ARİF YALÇIN YALÇIN YEMEK SALONU ESKİŞEHİR

15 SEFER LATİFACI VE FARUK BOZOĞLAN ORT. DURU MARKET MUĞLA

16 EMİNE AYDIN-MEYDAN MARKET MUĞLA

17 FİGEN ERDOĞAN KIZILAY MARKET İZMİR

18 SERMİNA GIDA İNŞ.OTO.İTH İHR.SAN.VE TİC. L.T.D ŞTİ. ANTALYA

19 ALİ TURAN AKIN İZMİR

20 SEZER DEMİR / KOZA KEBAP ESKİŞEHİR

21 ÜÇEL TURİZM TAH. LTD. ŞTİ MUĞLA

22 TORAMAN YATÇILIK TUR.İTH.İHR.SAN.TİC.LTD.ÞTİ MUĞLA

23 RASİM URLU ANTALYA

24 DEMET KAVAKLIOĞLU MUĞLA

25 FETHİYE HÜNER UNLU MAMULLER SAN. VE TİC. LTD ŞTİ. MUĞLA

26 ATİLA ÖZÇELİK MUĞLA

27 AVŞARTUR GIDA TUR.İNŞ.TİC.LTD.ŞTİ ANTALYA

28 SABAHATTİN KARAKUŞ ANTALYA

29 ÇAVUŞOĞLU MARKET VEDAT ALIŞKAN SAMSUN

30 GİMAR SEPET HED. EŞYA SER.ZÜC.İHR.İTH.TİC.VE PAZ.LTD. MUĞLA

31 HÜSEYİN BAYINDIR (HAYATEHANIM İLKOKULU KANTİNİ) ANTALYA

32 D OTEL MARMARİS TUR.İŞL.TİC.VE SAN.A.Ş. MUĞLA

33 EMİR RAMAZAN KÖKÇEN ANTALYA

34 DİLEK TEKEL ANTALYA

35 REVO TURİZM EMLAK İNŞAAT SANAYİ VE TİC. LTD. ŞTİ. MUĞLA

36 ADEM KARAKAYA ANTALYA

37 RÜBEYYA KURKAN İSTANBUL

38 MÜMÜN DEMİR ALANYUMA PAZAR ANTALYA

39 YUNUS TOKER ANTALYA

40 NECMETTİN UYAR YAYLA YOLU MARKET ANTALYA

41 HÜSEYİN DEMİR-MARKET İŞLETMESİ İZMİR

42 AHMET BELEN (BELEN SÜPERMARKET ANTALYA

43 İZZET TÜREL DENİZLİ

44 DESA TAŞIMACILIKSAN. TİC. AŞ. İZMİR

45 ALİ İHSAN KARA (ÇAY OCAĞI İŞLETMESİ) ANTALYA

46 ULAŞ KARAASLAN MUAYENEHANE BALIKESİR

47 NESRİN IRMAK AYDIN

48 HÜLYA ERDOĞAN MUĞLA

49 MEHMET ÖZBERK MUĞLA

50 EROL CANAVARCI MARKET ISLET. MUGLA

51 NİSA BOYAHANE BOBİN LTD.ŞTİ. DENİZLİ

52 MEHMET AKKOYUN-AKKOYUN MARKET MUĞLA

53 SEDA ASİLTÜRK İSTANBUL

54 PAYE PETROL TİC.LTD.ŞTİ. İSTANBUL

55 NAZLI ARLI - PİVELA RESTAURANT MUĞLA

56 HASAN TAT (TAT MARKET) ANTALYA

57 CAVİT DAMAR / KARDELEN KÖFTE ESKİŞEHİR

58 CHEF PRAVDA RESTORAN TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ İZMİR

59 OSMAN KUYUCAK/KUYUCAK KIRAATHANESİ MUĞLA

60 SELÇUK YAŞARBAŞ ANTALYA