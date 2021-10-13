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    Tespo Kampanyası çekiliş sonuçları: İşte Fiat Egea Cross Street ve Samsung Galaxy A52 128 GB kazanan talihliler

    Milli Piyango İdaresi'nin (MPİ) 06.07.2021 tarihli izniyle düzenlenen Tespo Kampanyası'nın çekiliş sonuçları belli oldu. Çekilişte 3 kişi Fiat yeni Egea Cross Street 1.4 95 hp Euro 6 benzinli manuel, 60 kişi Samsung Galaxy A52 128 GB siyah cep telefonu kazandı. İşte Tespo Kampanyası'nda Fiat Egea ve Samsung Galaxy A52 kazanan asil ve yedek talihliler...

    Fiat Egea ve Samsung Galaxy A52 kazanan talihliler

    Tespo Kampanyası'nın çekiliş sonuçları belli oldu. Çekilişte 3 kişi Fiat yeni Egea Cross Street 1.4 95 hp Euro 6 benzinli manuel, 60 kişi Samsung Galaxy A52 128 GB siyah cep telefonu kazandı.




    FIAT YENİ EGEA CROSS STREET 1.4 95 HP EURO 6F S2 BENZİNLİ MANUEL


    ASİL TALİHLİLER

    1 HAVVA ÇAVAŞ MEVLANA GIDA İSTANBUL

    2 PALME GIDA PAZARLAMA TEM.YEMEKÇİLİK TUR.LTD.ŞT ANTALYA

    3 RIDVAN SUBAŞI ANTALYA




    SAMSUNG GALAXY A52 128 GB SİYAH "HAT VE KART HARİÇTİR"

    ASİL TALİHLİLER

    1 HÜSEYİN MUTLU İZMİR
    2 MURAT ÖKSÜZ 3D TEDARİK HİZMETLERİ İSTANBUL
    3 ATS ATEŞ MAK VE METAL SAN TİC LTD ŞTİ İSTANBUL
    4 OKAN ULU İZMİR
    5 MUSTAFA ERTEKİN AYDIN
    6 BASRİ SALAR BALIKESİR
    7 ERD ERDÖNMEZ OTO. İTHALAT İHRACAT SAN.TİC. LTD.ŞTİ. HATAY
    8 MEHMET KARACA GARDEN RESTAURANT ANTALYA
    9 AYŞE BİRGİN - ÖNCÜ DÖNER İZMİR
    10 ADİLOĞLU OTELCİLİK TARIM İN.TU.SAN. VE TİC.A.Ş. AYDIN
    11 ALİŞAN SUBAŞI ÇAĞLAYAN MARKET BURSA
    12 DİLAVER BEYAZIT (LUCA EN LOURDES ÇAMAŞIR YIKAMA) ANTALYA
    13 ABDULKADİR BEZAN ANTALYA
    14 ARİF YALÇIN YALÇIN YEMEK SALONU ESKİŞEHİR
    15 SEFER LATİFACI VE FARUK BOZOĞLAN ORT. DURU MARKET MUĞLA
    16 EMİNE AYDIN-MEYDAN MARKET MUĞLA
    17 FİGEN ERDOĞAN KIZILAY MARKET İZMİR
    18 SERMİNA GIDA İNŞ.OTO.İTH İHR.SAN.VE TİC. L.T.D ŞTİ. ANTALYA
    19 ALİ TURAN AKIN İZMİR
    20 SEZER DEMİR / KOZA KEBAP ESKİŞEHİR
    21 ÜÇEL TURİZM TAH. LTD. ŞTİ MUĞLA
    22 TORAMAN YATÇILIK TUR.İTH.İHR.SAN.TİC.LTD.ÞTİ MUĞLA
    23 RASİM URLU ANTALYA
    24 DEMET KAVAKLIOĞLU MUĞLA
    25 FETHİYE HÜNER UNLU MAMULLER SAN. VE TİC. LTD ŞTİ. MUĞLA
    26 ATİLA ÖZÇELİK MUĞLA
    27 AVŞARTUR GIDA TUR.İNŞ.TİC.LTD.ŞTİ ANTALYA
    28 SABAHATTİN KARAKUŞ ANTALYA
    29 ÇAVUŞOĞLU MARKET VEDAT ALIŞKAN SAMSUN
    30 GİMAR SEPET HED. EŞYA SER.ZÜC.İHR.İTH.TİC.VE PAZ.LTD. MUĞLA
    31 HÜSEYİN BAYINDIR (HAYATEHANIM İLKOKULU KANTİNİ) ANTALYA
    32 D OTEL MARMARİS TUR.İŞL.TİC.VE SAN.A.Ş. MUĞLA
    33 EMİR RAMAZAN KÖKÇEN ANTALYA
    34 DİLEK TEKEL ANTALYA
    35 REVO TURİZM EMLAK İNŞAAT SANAYİ VE TİC. LTD. ŞTİ. MUĞLA
    36 ADEM KARAKAYA ANTALYA
    37 RÜBEYYA KURKAN İSTANBUL
    38 MÜMÜN DEMİR ALANYUMA PAZAR ANTALYA
    39 YUNUS TOKER ANTALYA
    40 NECMETTİN UYAR YAYLA YOLU MARKET ANTALYA
    41 HÜSEYİN DEMİR-MARKET İŞLETMESİ İZMİR
    42 AHMET BELEN (BELEN SÜPERMARKET ANTALYA
    43 İZZET TÜREL DENİZLİ
    44 DESA TAŞIMACILIKSAN. TİC. AŞ. İZMİR
    45 ALİ İHSAN KARA (ÇAY OCAĞI İŞLETMESİ) ANTALYA
    46 ULAŞ KARAASLAN MUAYENEHANE BALIKESİR
    47 NESRİN IRMAK AYDIN
    48 HÜLYA ERDOĞAN MUĞLA
    49 MEHMET ÖZBERK MUĞLA
    50 EROL CANAVARCI MARKET ISLET. MUGLA
    51 NİSA BOYAHANE BOBİN LTD.ŞTİ. DENİZLİ
    52 MEHMET AKKOYUN-AKKOYUN MARKET MUĞLA
    53 SEDA ASİLTÜRK İSTANBUL
    54 PAYE PETROL TİC.LTD.ŞTİ. İSTANBUL
    55 NAZLI ARLI - PİVELA RESTAURANT MUĞLA
    56 HASAN TAT (TAT MARKET) ANTALYA
    57 CAVİT DAMAR / KARDELEN KÖFTE ESKİŞEHİR
    58 CHEF PRAVDA RESTORAN TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ İZMİR
    59 OSMAN KUYUCAK/KUYUCAK KIRAATHANESİ MUĞLA
    60 SELÇUK YAŞARBAŞ ANTALYA



    FIAT YENİ EGEA CROSS STREET 1.4 95 HP EURO 6F S2 BENZİNLİ MANUEL - YEDEK TALİHLİLER



        SAMSUNG GALAXY A52 128 GB SİYAH "HAT VE KART HARİÇTİR" - YEDEK TALİHLİLER

        1 BAHAR OVAT KÖROĞLU OKUL KANTİNİ İSTANBUL
        2 HACI MURAT TUR.TİC.LTD.ŞTİ. MUĞLA
        3 YÜKSEL SAYBAŞ CİTY PANSİYON AYDIN
        4 METEOROLOJİ MÜDÜRLÜĞÜ EĞİTİM TESİSİ MUĞLA
        5 İLKER KABACI ANTALYA
        6 RATİP SARIHASAN / BİLGİN MARKET MUĞLA
        7 TANSEL GRUP GIDA TUR.TİC.LTD.ŞTİ. MUĞLA
        8 İREM TURİZM OTELCİLİK GIDA İNŞ.TELEKOMİ. TİC.LTD.ŞTİ ANTALYA
        9 TMMOB MAKİNE MÜHENDİSLERİ ODASI ESKİŞEHİR ŞÜBESİ ESKİŞEHİR
        10 TALAT AYTAR İZMİR
        11 ERKAN DOĞAN ANTALYA
        12 SEZER COŞKUN DENİZLİ
        13 YUNUS EMRE ERDEM - SAHİL MARKET İZMİR
        14 EK-PA TUR.TİC.LTD.ŞTİ ANTALYA
        15 NURAY ŞENOL ELİFİM BÜFE ANTALYA
        16 MEHTAP ÇAVDAR KÜTAHYA
        17 CUMA ERTÜRK İSTANBUL
        18 AŞKIN AVŞAR AYDIN
        19 VEYSEL ÇAL DENİZLİ
        20 ETHEM ÇAKICI GÜNEÞ MARKET BALIKESİR



        21 YAŞAM PARK ORGANİZASYON LTD.ŞTİ. İZMİR
        22 SERDAR KALA KALA MARKET BURSA
        23 MUSTAFA KEMAL GÜMÜŞ MUĞLA
        24 ERHAN BAŞAR BAŞAR GIDA MUĞLA
        25 HALİL EKER SARAY LOKANTASI DENIZLI
        26 REMZİYE DOĞAN HARPUT BÜFE MUĞLA
        27 HASAN ÇAKIR-ÇAKIR MOTEL RESTAURANT MUĞLA
        28 NURCAN YURT MUĞLA
        29 YÜKSEL ÖZMEN ESKİŞEHİR
        30 VEFA GÜNDOĞDU İZMİR
        31 ASBORA GIDA TUR.İTH.İHR.TİC.LTD.ŞTİ. MUĞLA
        32 SEVGİ ELALMIŞ ELALMIŞ TEKEL İSTANBUL
        33 MARVEY GIDA SAN.TİC.LTD.STİ- SEÇ MARKET MUĞLA
        34 AYTEKİN ULUDAĞ DENİZLİ
        35 TURMET MADENCİLİK LTD. ŞTİ. ESKİŞEHİR
        36 NEBAHAT KILIÇ ŞEKERİM BÜFE BURSA
        37 NAZİFE KARATAŞ İSTANBUL
        38 BİLAL ÇOBAN CUMHURİYET ORTAOKULU İSTANBUL
        39 ŞEBNEM SEVİM - ÖZGENLER MARKET MUĞLA
        40 UĞUR TOPAL / GAME REPUBLIC SAMSUN



        41 RIDVAN BODUR ESKİŞEHİR
        42 CEMİL YÜKSEL /YÜKSEL ÇAY OCAĞI ESKİŞEHİR
        43 BURHAN LALE MURATCAN TOPTAN GIDA İCECEK İSTANBUL
        44 ZEYNEP DOĞAN (AS DOĞAN BAKKAL) ANTALYA
        45 SAFİYE BİÇER DÖRTYOL GIDA PAZ. İSTANBUL
        46 ALFA SAFARİ TURİZM TAŞ. ARAÇ KİRALAMA OTO. ÖZEL S MUĞLA
        47 ZELİHA CENGİZ/KOYUNCU TİCARET MUĞLA
        48 M.DEMİRTAŞ - ALİ DEMİRTAŞ CEMSU GÜNLÜK GEZİ TEKNESİ MUĞLA
        49 SAHİL MARKET S.VASFİ ŞENTÜRK AYDIN
        50 MAHMUT TEKSTİL TEKNOLOJİ ELEKTRONİK SAN. TİC. LTD İSTANBUL
        51 KENAN KARABULUT GÖZDEN MARKET MUĞLA
        52 ALİ SARIKAYA - HANIMELİ İZMİR
        53 ZEKİ DAĞ VİTAMİN MARKET ANTALYA
        54 BEDİR AKÇORA ANTALYA
        55 ARSLAN AYBEK MUĞLA
        56 ŞEREF KONDU ŞEREFOĞLU MARKET İSTANBUL
        57 KIYI SAHİL TURİZM LTD.ŞTİ MUĞLA
        58 HÜMEYRA KIZILTAŞ KEYFİ BALIK AYDIN
        59 HAMDİ GÜN ANTALYA
        60 7K GIDA YEMEKÇİLİK LTD.ŞTİ. ANTALYA
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