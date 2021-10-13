Tespo Kampanyası çekiliş sonuçları: İşte Fiat Egea Cross Street ve Samsung Galaxy A52 128 GB kazanan talihliler

Tespo Kampanyası'nın çekiliş sonuçları belli oldu. Çekilişte 3 kişi Fiat yeni Egea Cross Street 1.4 95 hp Euro 6 benzinli manuel, 60 kişi Samsung Galaxy A52 128 GB siyah cep telefonu kazandı.
FIAT YENİ EGEA CROSS STREET 1.4 95 HP EURO 6F S2 BENZİNLİ MANUEL
ASİL TALİHLİLER
1 HAVVA ÇAVAŞ MEVLANA GIDA İSTANBUL
2 PALME GIDA PAZARLAMA TEM.YEMEKÇİLİK TUR.LTD.ŞT ANTALYA
3 RIDVAN SUBAŞI ANTALYA
SAMSUNG GALAXY A52 128 GB SİYAH "HAT VE KART HARİÇTİR"
ASİL TALİHLİLER
1 HÜSEYİN MUTLU İZMİR
2 MURAT ÖKSÜZ 3D TEDARİK HİZMETLERİ İSTANBUL
3 ATS ATEŞ MAK VE METAL SAN TİC LTD ŞTİ İSTANBUL
4 OKAN ULU İZMİR
5 MUSTAFA ERTEKİN AYDIN
6 BASRİ SALAR BALIKESİR
7 ERD ERDÖNMEZ OTO. İTHALAT İHRACAT SAN.TİC. LTD.ŞTİ. HATAY
8 MEHMET KARACA GARDEN RESTAURANT ANTALYA
9 AYŞE BİRGİN - ÖNCÜ DÖNER İZMİR
10 ADİLOĞLU OTELCİLİK TARIM İN.TU.SAN. VE TİC.A.Ş. AYDIN
11 ALİŞAN SUBAŞI ÇAĞLAYAN MARKET BURSA
12 DİLAVER BEYAZIT (LUCA EN LOURDES ÇAMAŞIR YIKAMA) ANTALYA
13 ABDULKADİR BEZAN ANTALYA
14 ARİF YALÇIN YALÇIN YEMEK SALONU ESKİŞEHİR
15 SEFER LATİFACI VE FARUK BOZOĞLAN ORT. DURU MARKET MUĞLA
16 EMİNE AYDIN-MEYDAN MARKET MUĞLA
17 FİGEN ERDOĞAN KIZILAY MARKET İZMİR
18 SERMİNA GIDA İNŞ.OTO.İTH İHR.SAN.VE TİC. L.T.D ŞTİ. ANTALYA
19 ALİ TURAN AKIN İZMİR
20 SEZER DEMİR / KOZA KEBAP ESKİŞEHİR
21 ÜÇEL TURİZM TAH. LTD. ŞTİ MUĞLA
22 TORAMAN YATÇILIK TUR.İTH.İHR.SAN.TİC.LTD.ÞTİ MUĞLA
23 RASİM URLU ANTALYA
24 DEMET KAVAKLIOĞLU MUĞLA
25 FETHİYE HÜNER UNLU MAMULLER SAN. VE TİC. LTD ŞTİ. MUĞLA
26 ATİLA ÖZÇELİK MUĞLA
27 AVŞARTUR GIDA TUR.İNŞ.TİC.LTD.ŞTİ ANTALYA
28 SABAHATTİN KARAKUŞ ANTALYA
29 ÇAVUŞOĞLU MARKET VEDAT ALIŞKAN SAMSUN
30 GİMAR SEPET HED. EŞYA SER.ZÜC.İHR.İTH.TİC.VE PAZ.LTD. MUĞLA
31 HÜSEYİN BAYINDIR (HAYATEHANIM İLKOKULU KANTİNİ) ANTALYA
32 D OTEL MARMARİS TUR.İŞL.TİC.VE SAN.A.Ş. MUĞLA
33 EMİR RAMAZAN KÖKÇEN ANTALYA
34 DİLEK TEKEL ANTALYA
35 REVO TURİZM EMLAK İNŞAAT SANAYİ VE TİC. LTD. ŞTİ. MUĞLA
36 ADEM KARAKAYA ANTALYA
37 RÜBEYYA KURKAN İSTANBUL
38 MÜMÜN DEMİR ALANYUMA PAZAR ANTALYA
39 YUNUS TOKER ANTALYA
40 NECMETTİN UYAR YAYLA YOLU MARKET ANTALYA
41 HÜSEYİN DEMİR-MARKET İŞLETMESİ İZMİR
42 AHMET BELEN (BELEN SÜPERMARKET ANTALYA
43 İZZET TÜREL DENİZLİ
44 DESA TAŞIMACILIKSAN. TİC. AŞ. İZMİR
45 ALİ İHSAN KARA (ÇAY OCAĞI İŞLETMESİ) ANTALYA
46 ULAŞ KARAASLAN MUAYENEHANE BALIKESİR
47 NESRİN IRMAK AYDIN
48 HÜLYA ERDOĞAN MUĞLA
49 MEHMET ÖZBERK MUĞLA
50 EROL CANAVARCI MARKET ISLET. MUGLA
51 NİSA BOYAHANE BOBİN LTD.ŞTİ. DENİZLİ
52 MEHMET AKKOYUN-AKKOYUN MARKET MUĞLA
53 SEDA ASİLTÜRK İSTANBUL
54 PAYE PETROL TİC.LTD.ŞTİ. İSTANBUL
55 NAZLI ARLI - PİVELA RESTAURANT MUĞLA
56 HASAN TAT (TAT MARKET) ANTALYA
57 CAVİT DAMAR / KARDELEN KÖFTE ESKİŞEHİR
58 CHEF PRAVDA RESTORAN TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ İZMİR
59 OSMAN KUYUCAK/KUYUCAK KIRAATHANESİ MUĞLA
60 SELÇUK YAŞARBAŞ ANTALYA
FIAT YENİ EGEA CROSS STREET 1.4 95 HP EURO 6F S2 BENZİNLİ MANUEL - YEDEK TALİHLİLER