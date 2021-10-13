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    • Yaşam
    • 13.10.2021 17:01
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    • 13.10.2021 17:13
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    200 bin lirayı çöpe atan talihli son anda parayı kurtardı

    Tokat’ta bir talihli kazı-kazandan kazandığı 200 bin liralık kartı fark etmeyerek çöpe attı, oğlunun dikkati paranın çöpe gitmesini engelledi. İkramiyeyi görünce şaşkınlık yaşayan talihli Aydınoğlu, "Çıkmaz diye çöpe atmıştım. Oğlum çöpten alıp fark etmiş" ifadelerini kullandı. Haberin detayları...

    İHA
    DHA
    200 bin lirayı çöpe attı ama...

    Tokat'ta bir pastane sahibi olan İlyas Aydınoğlu (48), 10 lira vererek 2 tane kazı-kazan kartı aldı. İş yerinde kartı kazıyan Aydınoğlu, çıkan ikramiyeyi fark edemeyerek 200 bin TL'nin isabet ettiği kartı çöpe attı.

    TALİHLİ GÖZLERİNE İNANAMADI

    Oğlu Mustafa Aydınoğlu (24) babasının çöpe attığı kartı alarak kontrol ettiğinde gözlerine inanamadı. Büyük ikramiyeyi son anda çöpe gitmekten kurtaran genç büyük sevinç yaşadı.

    Yaşadığı sıra dışı olayı dile getiren İlyas Aydınoğlu, en son 10 yıl önce şans oyunu oynadığını, tesadüfen kazı-kazan aldığını söyledi.

    "BABA PARA ÇIKTI"

        Aldığı kupona dikkatli bakmadan çöpe attığını belirten Aydınoğlu, "Tokat'ta bir talihli kazı-kazandan kazandığı 200 bin liralık kartı fark etmeyerek çöpe attı, oğlunun dikkati paranın çöpe gitmesini engelledi. İkramiyeyi görünce şaşkınlık yaşayan talihli Aydınoğlu, "Çıkmaz diye çöpe atmıştım. Oğlum çöpten alıp fark etmiş" ifadelerini kullandı. " dedi.

        Aydınoğlu, ikramiyeyi iş yerinde değerlendireceğini belirtti.



        "AZ KALSIN ÇÖPE GİDİYORDU"

        Mustafa Aydınoğlu ise 200 bin lirayı çöpe gitmekten kurtardığını belirterek, "Babam kazı-kazanı kazıdıktan sonra çöpe attı. Ben bakayım dedim. Çöpten kuponu çıkarıp 2-3 kere baktım, gözlerime inanamadım. Paranın çıktığını fark ettiğimde ilk işim babamı aramak oldu. Az kalsın çöpe gidiyordu" ifadelerini kullandı.

        TOKAT'A BİR AY İÇİNDE İKİNCİ KEZ 200 BİN LİRA ÇIKTI

            Kuponunu satan büfe işletmecisi Aykut Akgüç ise bir ay içinde ikinci kez Tokat'a 200 bin lira çıktığını belirterek, "Bir ay önce 200 bin lira ikramiye çıkmıştı. Bugün de 200 bin lira çıktı. Talihli birkaç gün içerisinde parasını almaya gidecek" diye konuştu.

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