200 bin lirayı çöpe atan talihli son anda parayı kurtardı

Tokat'ta bir pastane sahibi olan İlyas Aydınoğlu (48), 10 lira vererek 2 tane kazı-kazan kartı aldı. İş yerinde kartı kazıyan Aydınoğlu, çıkan ikramiyeyi fark edemeyerek 200 bin TL'nin isabet ettiği kartı çöpe attı.
TALİHLİ GÖZLERİNE İNANAMADI
Oğlu Mustafa Aydınoğlu (24) babasının çöpe attığı kartı alarak kontrol ettiğinde gözlerine inanamadı. Büyük ikramiyeyi son anda çöpe gitmekten kurtaran genç büyük sevinç yaşadı.
Yaşadığı sıra dışı olayı dile getiren İlyas Aydınoğlu, en son 10 yıl önce şans oyunu oynadığını, tesadüfen kazı-kazan aldığını söyledi.
"BABA PARA ÇIKTI"