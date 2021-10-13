200 bin lirayı çöpe atan talihli son anda parayı kurtardı

Kuponunu satan büfe işletmecisi Aykut Akgüç ise bir ay içinde ikinci kez Tokat'a 200 bin lira çıktığını belirterek, "Bir ay önce 200 bin lira ikramiye çıkmıştı. Bugün de 200 bin lira çıktı. Talihli birkaç gün içerisinde parasını almaya gidecek" diye konuştu.

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