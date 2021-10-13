Günün en ilginç haberi: Uzaylı vakıf kocamı çaldı! 2 milyon liralık boşanma davası açtı

İstanbul Aile Mahkemesi'ndeki Dava dosyasına göre, Bağdat Polat ile Metin Polat 2003 yılında evlendi. Çiftin bu evliliklerinden iki çocukları oldu. Bağdat Polat'ın iddialarına göre, hayatları eşinin 5 yıl önce Dünya Kardeşler Birliği Mevlana Yüce Vakfı'na üye olmasıyla baştan sona değişti.
Eşi aralarındaki hiçbir sorunu önemsememeye başladı, tüm enerjisini ve zamanını Dernek için harcadı. Bağdat Polat sohbetleri sırasında eşinin, derneğin yayınladığı Bilgi Kitabı isimli kitabın Kuran-ı Kerim'den üstün olduğunu ve dünyaya ait olmayan kozmik enerjiler olduğunu anlattığını ileri sürdü. Metin Polat dernekten ayrılmasını isteyen eşine de 'Ölsem de bu dernekten vazgeçmem' diye yanıt verdi.
BOĞAZIMI BİLE SIKTI
Hürriyet'in haberine göre; Eşinin saçma sapan, temeli olmayan şeylere kendisini inandırmaya çalıştığını dava dilekçesinde anlatan Bağdat Polat, "Eşimin bilinçaltıma yüklediği sorunlarla artık başa çıkamamaktayım. Dernekle alakalı son tartışmamızda derneğe gitmek istemediğimi sert bir şekilde ifade etmem üzerine üzerime yürüyüp çocuklarımın gözü önünde boğazımı sıkmıştır. Yaşadığım psikolojik şiddetin üstüne bir de fiziksel şiddet eklenmiştir.