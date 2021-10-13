Günün en ilginç haberi: Uzaylı vakıf kocamı çaldı! 2 milyon liralık boşanma davası açtı

UZAYLI BAĞLANTILI MODERN TARİKAT

Dünya Kardeşlik Birliği Mevlana Yüce Vakfı'nın kurucusu, şimdi 98 yaşında olan Bülent Çorak. Vakfın internet sitesine göre 1966 yılında çalışmalara başlayan Bülent Çorak, 1993 yılında Dünya Kardeşlik Bütünlüğü Kozmoz Evrensel Bilişim Derneği ve Dünya Kardeşlik Birliği Mevlana Yüce Vakfı'nın kurucusu. Dernek üyelerine, içinde kosmostan bilgiler ve öğretilerin anlatıldığını iddia ettiği Bilgi Kitabı'nı fasiküller halinde satıyor. Kitabın ilk basımı ise 1996 yılında İngilizce ve Türkçe olarak yapılmış.

İnternetteki bilgilere göre, lise mezunu olan Bülent Çorak bir dönem 'kadın şeyh' olarak gündeme gelmiş. Mevlana'nın kendi bedeninde yeniden dünyaya geldiğini iddia eden Bülent Çorak kendisini sürekli reenkarne olarak ölümsüz olarak da görüyor.