Pastırma yazı ne zaman başlayacak? Pastırma sıcakları ne zaman gelecek? Sıcaklıklar ne kadar olur, kaç gün sürer? Sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılıyor. Sonbahar günleri yaşanırken serin havalar kendisini hissettirmeye başladı ve özellikle sıcak havaları seven vatandaşlar umutlarını pastırma sıcaklarına bağladı. Ülkemizde bu şekilde adlandırılan pastırma yazı hangi tarihte yaşanacak?
PASTIRMA SICAKLARI 2021 NE ZAMAN?
Pastırma yazı, genellikle sonbahar mevsiminin sonundaki (Ekim ayının sonundan Kasım ayının ortasına kadar) güneşli, hava sıcaklığının mevsime göre yüksek olduğu günler için kullanılan deyimdir.
Bazı yıllar birkaç kez yaşanır, bazen de hiç görülmez. Genellikle birkaç gün ya da bir hafta kadar sürer. Gündüzler güneşli, hafif rüzgarlı ve puslu, geceler serin geçer; yağış olmamakla birlikte geceleri don görülebilir.
Pastırma yazı deyimi, pastirmanin bu dönemde hazirlanmasi sebebi ile verilmiştir. Gece ve gündüz arası sicakliklarin birbirine yakin ve sıcak olmasi sebebi ile; pastirmanin en ideal sekilde kurumasi bu dönemde olur. Dünyanın pek çok yerinde yaşanan bu dönem Almanya'da "kocakarı yazı", İsveç'te "Azize Birgitta yazı", Amerika Birleşik Devletleri'nde "Yerli yazı" (Indian summer) gibi adlar alır.