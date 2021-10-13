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    Pastırma yazı ne zaman başlayacak? Pastırma sıcakları ne zaman gelecek? Sıcaklıklar ne kadar olur, kaç gün sürer?

    Ekim ayının ortaları yaşanırken havalar da serinlemeye başladı ve tüm illerden vatandaşlar Pastırma yazı ne zaman başlayacak? Pastırma sıcakları ne zaman gelecek? Sorularına yanıt arar oldu. Her yıl tam kış geldi havalar soğudu diye düşünülürken sıcaklıklar mevsim normallerinin üzerine çıkarak vatandaşları şaşırtıyor. Pastırma yazı olarak adlandırılan bu günler 2021 yılında ne zaman yaşanacak? Pastırma sıcaklıkları ne kadar olur, kaç gün sürer? İşte tüm bilgiler…

    takvim.com.tr
    Pastırma yazı ne zaman başlayacak?

    Pastırma yazı ne zaman başlayacak? Pastırma sıcakları ne zaman gelecek? Sıcaklıklar ne kadar olur, kaç gün sürer? Sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılıyor. Sonbahar günleri yaşanırken serin havalar kendisini hissettirmeye başladı ve özellikle sıcak havaları seven vatandaşlar umutlarını pastırma sıcaklarına bağladı. Ülkemizde bu şekilde adlandırılan pastırma yazı hangi tarihte yaşanacak?

    PASTIRMA SICAKLARI 2021 NE ZAMAN?

    Pastırma yazı, genellikle sonbahar mevsiminin sonundaki (Ekim ayının sonundan Kasım ayının ortasına kadar) güneşli, hava sıcaklığının mevsime göre yüksek olduğu günler için kullanılan deyimdir.

    Bazı yıllar birkaç kez yaşanır, bazen de hiç görülmez. Genellikle birkaç gün ya da bir hafta kadar sürer. Gündüzler güneşli, hafif rüzgarlı ve puslu, geceler serin geçer; yağış olmamakla birlikte geceleri don görülebilir.

    Pastırma yazı deyimi, pastirmanin bu dönemde hazirlanmasi sebebi ile verilmiştir. Gece ve gündüz arası sicakliklarin birbirine yakin ve sıcak olmasi sebebi ile; pastirmanin en ideal sekilde kurumasi bu dönemde olur. Dünyanın pek çok yerinde yaşanan bu dönem Almanya'da "kocakarı yazı", İsveç'te "Azize Birgitta yazı", Amerika Birleşik Devletleri'nde "Yerli yazı" (Indian summer) gibi adlar alır.

        Pastırma yazı, kutuplardan gelen alçak bir soğuk hava kütlesinin hareketsizleşerek sıcak bir yüksek basınç merkezi oluşturması sonucu ortaya çıkar. Bu merkezin özelliği, istikrarlı bir katmanlaşma yaratan önemli sıcaklık değişimleridir. Sonuçta havanın dikey hareketi engellenir ve alçaklarda yoğunlaşan duman, toz vb havanın puslu olmasına yol açar.
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