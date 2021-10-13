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    • Yaşam
    • 13.10.2021 09:34
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    • 13.10.2021 09:34
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    Bursa'da deniz otobüslerinin bazı seferleri iptal edildi

    Bursa'da deniz otobüslerinin bazı seferleri olumsuz hava koşulları nedeniyle yapılamayacak. BUDO'nun 6 seferi olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildi.

    AA
    BUDO’dan sefer iptalleri

    Bursa Büyükşehir Belediyesine bağlı Bursa Deniz Otobüslerinin (BUDO) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 09.30'daki Bursa (Mudanya)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci) ve Bursa (Mudanya)-Armutlu (İhlas), 10.00'daki Armutlu (İhlas)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci) ve 10.30'daki İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Bursa (Mudanya) seferleri gerçekleştirilemeyecek.

    BUDO'nun saat 07.00'deki Bursa (Mudanya)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci) ile 08.30'daki İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Bursa (Mudanya) seferleri de aynı gerekçeyle iptal edildi.

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    Haberler Yaşam Bursa'da deniz otobüslerinin bazı seferleri iptal edildi
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