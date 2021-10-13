Takvim

Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    ABONE OL

    3 çocuk ve anneyi Turgut Reisliler kurtardı

    Esenler Turgut Reis’te, 5 katlı binanın elektrik saatlerinde yangın çıktı. Evde mahsur kalan 3 çocuk ve anne, vatandaşların açtığı çarşafa atlayıp hayatta kaldı

    Hızır ’Reis’ler

    İstanbul Esenler'de 5 katlı binanın girişindeki elektrik saatleri yanmaya başladı. Binayı yoğun duman sarınca üst kattakiler mahsur kaldı. Dumanın dairelerine dolduğu birinci kattakiler pencere ve balkonlardan mahalle sakinlerinin açtığı çarşafa atladı. İlk atlayan çocuk çarşafın ardından yere düştü. Daha sonra diğer çocuklar ve anne aşağıya atladı. Yaşanan can pazarı saniye saniye kameraya yansıdı. Mahalle sakinleri bir yandan da yangın söndürme tüpleri ile alevlere müdahale etti. Olay yerine gelen itfaiye yangını tamamen kontrol altına aldı. Hastaneye kaldırılan 3 çocuk ve annenin durumunun iyi olduğu öğrenildi.

    TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    TÜGVA’dan Saymaz’a tepki!
    Haberler Yaşam 3 çocuk ve anneyi Turgut Reisliler kurtardı
        SON DAKİKA