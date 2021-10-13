3 çocuk ve anneyi Turgut Reisliler kurtardı

İstanbul Esenler'de 5 katlı binanın girişindeki elektrik saatleri yanmaya başladı. Binayı yoğun duman sarınca üst kattakiler mahsur kaldı. Dumanın dairelerine dolduğu birinci kattakiler pencere ve balkonlardan mahalle sakinlerinin açtığı çarşafa atladı. İlk atlayan çocuk çarşafın ardından yere düştü. Daha sonra diğer çocuklar ve anne aşağıya atladı. Yaşanan can pazarı saniye saniye kameraya yansıdı. Mahalle sakinleri bir yandan da yangın söndürme tüpleri ile alevlere müdahale etti. Olay yerine gelen itfaiye yangını tamamen kontrol altına aldı. Hastaneye kaldırılan 3 çocuk ve annenin durumunun iyi olduğu öğrenildi.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN