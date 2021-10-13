Jigolo sitesiyle milyonluk vurgun yapan çete çökertildi! 43 ilde...





1 MİLYON 100 BİN LİRALIK VURGUN

Ekipler, müştekilerin internette gezindikleri sırada, 'jigolo olma ve haftalık yüksek kazanç elde etme' vaadinde bulunan bir site ile iletişime geçtikleri ve kolay yoldan para kazanma fırsatı bulduğunu düşünen müştekilerden, vip ve gold üyelik gibi isimlerle para talebinde bulunduklarını tespit etti. Şüpheliler, müştekilerin yolladığı bilgi ve görüntülerle, bu konuyu aile ve sosyal çevresine duyurarak kendilerini ifşa edecekleri yönünde tehdit ve şantaj yaparak kazanç sağladıkları ortaya çıktı. Çetenin bu şekilde 42 ilde toplam 182 kişiyi dolandırdığı ancak sadece 68 kişinin şikayette bulunduğu tespit edildi. Ayrıca şüphelilerin bu yolla dolandırdıkları 1 milyon 100 bin lirayla lüks bir hayat sürdürdükleri belirlendi.

Emniyette işlemleri tamamlanan 8 kişi, adliyeye sevk edildi.