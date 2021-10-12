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    Yaralı öğrenci 800 metre yürüyüp feci kazayı haber verdi! Ölüm servisi

    Öğrencileri okula götüren servis, ormana uçtu. Kazada 5 öğrenci öldü, 5 öğrenci yaralandı. Kazayı, araçtan kendi imkanları ile çıkmayı başaran bir öğrencinin yaklaşık 800 metre ilerdeki köye giderek vatandaşlara haber verdiği ortaya çıktı. Milli Eğitim Bakanlığı başsağlığı mesajı yayınladı.

    Ölüm servisi

    Afyonkarahisar'da bölgedeki köylerden Alanyurt Köyü Ortaokulu'na öğrenci taşıyan Adalettin T. (53) idaresindeki minibüs, kontrolden çıktı. Savrulan araç yol kenarındaki ormanlık alana uçtu.

    Ağaçlara çarparak durabildi. Kazada parçalanan minibüsteki 10 öğrenci araçtan dışarı fırladı. Kazada 5 ortaokul öğrencisi can verirken 5'i ise yaralandı. Şoför T., gözaltına alındı. Kazayı, araçtan kendi imkanları ile çıkmayı başaran bir öğrencinin yaklaşık 800 metre ilerdeki köye giderek vatandaşlara haber verdiği ortaya çıktı. Milli Eğitim Bakanlığı başsağlığı mesajı yayınladı.

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