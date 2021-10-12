Uşak'ta korkunç kaza! Yanan araçta can verdi: 2 ölü, 3 ağır yaralı





Hastaneye kaldırılan yaralılardan Emre Durmaz, yapılan bütün müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Diğer yaralı 3 kişinin de sağlık durumunun ciddi olduğu öğrenildi.

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