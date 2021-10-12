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    • Yaşam
    • 13.10.2021 06:04
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    • 13.10.2021 06:11
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    Uşak'ta korkunç kaza! Yanan araçta can verdi: 2 ölü, 3 ağır yaralı

    Uşak'ta bulunan Eşme-Kula karayolunda feci bir kaza meydana geldi. İki aracın çarpıştığı kazada bir otomobil alev aldı. Yanan aracın içerisinde kalan Volkan Sağol isimli kişi feci şekilde hayatını kaybetti. Diğer araçta bulunan 4 kişi ise hastaneye kaldırılırken, bir kişi kurtarılamadı. Toplam 2 kişinin öldüğü kazada yaralıların durumunun da ağır olduğu öğrenildi.

    Uşak’ta korkunç kaza! Yanan araçta can verdi

    Uşak'ta meydana gelen trafik kazasında biri alevlerin arasında yanarak olmak üzere 2 kişi hayatını kaybetti. Kaza, Eşme - Kula karayolu Kemer köyü kavşağında meydana geldi.

    Edinilen bilgiye göre; Volkan Sağol (36) kontrolündeki 64 AC 715 plakalı Fiat marka otomobil ile M.C. kontrolündeki 64 EC 353 plakalı Opel marka otomobil çarpıştı.

    Çarpmanın etkisiyle Volkan Sağol kontrolündeki araç alev alırken, M.C. kontrolündeki otomobil ise yol kenarına savruldu. İhbarlar sonrasında olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

    Alev alan araç, olay yerine gelen itfaiye ekiplerince söndürüldü. Yanan araç içerisinde kalan Volkan Sağol, alevlerin arasında kalarak hayatını kaybetti. M.Ç. kontrolündeki araçta yaralı olarak hastaneye kaldırılan sürücüyle birlikte E.B., H.Ö. ve Emre Durmaz (21), Eşme Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.



        Hastaneye kaldırılan yaralılardan Emre Durmaz, yapılan bütün müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Diğer yaralı 3 kişinin de sağlık durumunun ciddi olduğu öğrenildi.

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