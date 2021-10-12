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    • Yaşam
    • 13.10.2021 06:05
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    • 13.10.2021 06:05
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    Erzurum'da alevler geceyi aydınlattı! 3 ev kullanılamaz hale geldi

    Erzurum'da gece saatlerinde çıkan yangında müstakil 3 ev küle döndü. Yangının çıkış nedeni henüz bilinmezken, yangın dolayısıyla bazı vatandaşlar ve görevliler dumandan etkilendi.

    Erzurum’da alevler geceyi aydınlattı

    Erzurum'un Uzundere ilçesinde çıkan yangında müstakil 3 ev kullanılmaz hale geldi.

    Alınan bilgiye göre, İlçeye bağlı Seyitefendi Mahallesi'ndeki Mehmet Han'a ait müstakil evin çatısında henüz bilinmeyen nedenle çıkan yangın, çevredeki evler ile ahır ve samanlığa sıçradı.

    Yangını gören mahalle sakinlerinin haber vermesi üzerine olay yerine jandarma, ilçe ve Büyükşehir Belediyesinden itfaiye ekipleri sevk edildi.

    Yangına engebeli araziden dolayı müdahalede zorlanan ve uzatılan hortumlarla söndürme çalışması yapan itfaiye ekiplerine vatandaşlar da kovalarla su taşıyarak destek verdi.

    Ekiplerin uzun süren uğraşları sonucu kontrol altına alınan yangında, çatı katlarında ot bulunan 3 ev ile ahır ve samanlık kullanılmaz hale geldi.

    Yangın dolayısıyla bazı vatandaşlar ve görevliler dumandan etkilendi.

    Yangını soğutma çalışması sürüyor.

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