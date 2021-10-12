Türkiye'nin en popüler caddesi İstiklal'de "Yolu açar mısınız?" diyen kişi kalçasından vuruldu

Bunun üzerine gruptakiler ile Emre Ş. arasında çıkan tartışma, kavgaya dönüştü. Gruptakiler, boğazını sıktıkları Emre Ş.'yi itmeye başladı. Kaçmaya çalışan Emre Ş., bu kez de bir kişi tarafından silahla kalçasından vuruldu, yere düştü. Gruptaki kişiler ise olay yerinden kaçtı.