Türkiye'nin en popüler caddesi İstiklal'de "Yolu açar mısınız?" diyen kişi kalçasından vuruldu

Olay, 5 Ekim Salı günü saat 08.30'da Beyoğlu Taksim Hüseyinağa Mahallesi İstiklal Caddesi üzerinde meydan geldi. İddiaya göre, iş için Nevşehir Kapadokya'dan bir günlüğüne İstanbul'a gelen turizmci Emre Ş., Taksim'de İstiklal Caddesi'nden geçip sokağa girmek istedi. O sırada Emre Ş., kendi aralarında tartışan kalabalık gruba 'Yolu açar mısınız?' dedi.
Bunun üzerine gruptakiler ile Emre Ş. arasında çıkan tartışma, kavgaya dönüştü. Gruptakiler, boğazını sıktıkları Emre Ş.'yi itmeye başladı. Kaçmaya çalışan Emre Ş., bu kez de bir kişi tarafından silahla kalçasından vuruldu, yere düştü. Gruptaki kişiler ise olay yerinden kaçtı.
İhbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri ilk müdahalesini olay yerinde yaptıkları Emre Ş.'yi İstanbul Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı.
5 ŞÜPHELİ YAKALANDI