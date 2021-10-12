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    • 12.10.2021 12:02
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    Güneş fırtınası 2021 ne zaman olacak? Güneş fırtınası nedir, ne yapar, kaç gün sürer? Etkileri neler olacak?

    Gündemde yoğun bir şekilde Güneş fırtınası 2021 ne zaman olacak? Sorusunun yanıtı araşıtırılıyor. Belirli zamanlarda dünyayı etkileyen doğa olayları gerçekleşiyor ve özellikle astroloji severler yakından takip ediyor. ABD Ulusal Okyanus ve Atmosfer İdaresi (NOAA) jeomanyetik bir Güneş fırtınasının dünya atmosferine çarpmasının beklendiğini ve erkilerinin olacağını açıklamasının ardından heyecan arttı. Peki yakın zamanda gerçekleşecek olan Güneş fırtınası nedir, ne yapar, kaç gün sürer? Etkileri neler olacak?

    takvim.com.tr
    Güneş fırtınası 2021 ne zaman olacak?

    Güneş fırtınası 2021 ne zaman olacak? Güneş fırtınası nedir, ne yapar, kaç gün sürer? Etkileri neler olacak? Sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılır oldu. ABD Ulusal Okyanus ve Atmosfer İdaresi (NOAA) önemli bir uyarı yaptı ve dev güneş fırtınasının dünya manyetik alanını olumsuz etkileyebileceğinden bahsetti. Bu gelişme üzerine meraklı arştırmalar arttı. İşte detaylar...

    GÜNEŞ FIRTINASI NE ZAMAN OLACAK?

    Güneş fırtınası olarak bilinen olay, Güneş'teki olağan dışı patlamaların etkisiyle yüklü parçacıkların uzaya yayılmasıdır. Bu yüklü parçacıklar, elektronik cihazlarla etkileşime girdiklerinde çok ciddi hasarlara neden olabilirler.

    Olay nedeniyle elektronik eşyaların etkilenmesi söz konusu. 1859 yılında yaşanan olayda ise Güneş'te sayısız güneş lekeleri gözlemlendi. Güneş yüzeyindeki koyu renkli 'güneş lekeleri'nde, Güneş'in manyetik alanında oluşan bir nevi kısa devre sonucu ışın ve plazma patlamaları meydana geliyor. Bu patlamalar sonucu röntgen veya ultraviyole gibi ışınlar aşığa çıkıyor. Uzmanlar, büyük bir patlamanın ise milyarlarca ton maddeyi uzayın milyonlarca kilometre derinliğine saçabileceğini belirtiyor.

    Ulusal Okyanus ve Atmosfer Dairesi (NOAA) yaptığı açıklamada 11 Ekim 2021 tarihinde beklenen Güneş fırtınasının 12 Ekim 2021 gece yarısına kadar devam edeceğini duyurdu.

    GÜNEŞ FIRTINASININ ETKİLERİ NELER OLACAK?

    NOAA, 100 yılda bir meydana gelen fırtınanın telefon, internet ve uydu şebekelerini etkileyebileceğini belirtti.

        GPS, CEP TELEFONU, UYDULAR ÇÖKEBİLİR

        Buna göre, uydular, GPS, cEp telefonu, internet ve uydu TV sinyallerinde çökmeler gerçekleşebilir. ABD Ulusal Okyanus ve Atmosfer İdaresi'nin 'G2' yani 'orta dereceli fırtına' kategorisine koyduğu fırtınanın yarına kadar devam etmesi bekleniyor.

        Uzmanlar ayrıca İrlanda'nın kuzeyinde aurora yani, Güneş'teki manyetik fırtınaların Dünya'ya ulaşması sonucu kutuplar ve çevresinde gözlemlenen renkli ışımalar görülmesinin de beklendiğini açıkladı.

        YÜZ YILDA BİR GÖRÜLÜYOR

        15 Mayıs 1921'de New York'ta gerçekleşen 3 günlük jeomanyetik fırtına nedeniyle ABD ve İngiltere de dahil olmak üzere dünyanın çeşitli yerlerinde elektrik ve telgraf kontrol odalarında yangınlar çıkmıştı. Kaliforniya Üniversitesi tarafından gerçekleştirilen araştırmaya göre, benzer fırtınalar 100 yılda bir meydana geliyor ve Dünya'yı bir 'internet kıyametine' sürükleyebilir.
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