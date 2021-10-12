Takside unuttuğu altınlarına kavuştu gözyaşlarını tutamadı! Yer: Bayrampaşa

Bayrampaşa'da, bir taksi şoförü, aracında altın ve para dolu kese buldu. Taksicinin polis ekiplerine teslim ettiği kesenin, daha önce taksiye binen bir müşteriye ait olduğu öğrenildi. Oğlunun düğünü için biriktirdiği altınlara kavuşan kadın, keseyi polis ekiplerinden teslim aldığında gözyaşlarına hakim olamadı.



Bayrampaşa'da Kocatepe Mahallesi'nde, 34 TBE 63 plakalı taksinin şoförü Muzaffer Usta, dün 14.00 sıralarında, erkek bir müşteri aldı. Daha sonra başka bir noktadan taksiye binen kişinin anneannesi ve annesi olduğu öğrenilen iki kadın daha taksiye bindi. Taksici Usta, müşterilerini Bayrampaşa Kaymakamlığı'nda taksiden indirdi. Daha sonra yakıt almak için akaryakıt istasyonuna giden Usta, aracın arka koltuğunda bir kese olduğunu fark etti. Keseyi kontrol eden taksici Muzaffer Usta, içinde birbirine bantlı halde 4 adet burma bilezik, 1 adet beşli reşat altın ve 50 TL olduğunu gördü. Usta, altınların bulunduğu keseyi, Bayrampaşa Polis Merkezi Amirliği'ne giderek polis ekiplerine teslim etti.

Polis ekiplerinin talimatı üzerine taksi şoförü Muzaffer Usta, altınların gerçekliğinin teyit edilmesi için beraberinde bir polis memuru ile bir kuyumcuya gitti. Kuyumcu, yaptığı incelemede altınların gerçek olduğunu ve yaklaşık 46 bin TL değerinde olduğunu söyledi. Usta, altınları yeniden polis merkezine götürerek buradan ayrıldı.

OĞLUNUN DÜĞÜN PARASINA KAVUŞUNCA GÖZYAŞLARINI TUTAMADI

Yaklaşık 1 saat sonra altınların sahibine ulaşan polis ekipleri, taksici Muzaffer Usta'yı Bayrampaşa Polis Merkezi'ne çağırdı. Altınlar polis ekipleri tarafından sahibine teslim edildi. Takside unuttuğu altınları oğlunun düğünü için biriktirdiğini söyleyen kadın, sevinç gözyaşlarına boğuldu. Ardından taksiciye teşekkür etti. Yaşanan o anlar ise kameralara yansıdı.