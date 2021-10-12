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    • Yaşam
    • 12.10.2021 14:49
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    • 12.10.2021 14:49
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    İstanbul Fatih'te dehşet kaza! Bariyer halatları motosikletlinin sonu oldu

    İstanbul Fatih'te dehşet anları yaşandı. Fatih'te yol kenarındaki bariyer halatlarına çarpan motosikletli Ahmet Yılmaz, hayatını kaybetti. Görgü tanıkları sürücünün çarpmanın etkisiyle 2 metre havalandığını söyledi.

    DHA
    Motosikletlinin dehşet ölümü! Bariyer halatlar...

    Kaza, saat 13.00 sıralarında, Kennedy Caddesi'nde meydana geldi. Yenikapı yönünde giden sürücü Ahmet Yılmaz, hakimiyetini kaybettiği 34 FJ 2636 plakalı motosikletiyle yol kenarındaki bariyer halatlarına çarptı.

    Çevredeki sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, Ahmet Yılmaz'ın olay yerine hayatını kaybettiğini belirledi.

    Polis ekipleri, çevrede güvenlik önlemi aldı. Yılmaz'ın cansız bedeni, ambulansla morga kaldırıldı. Polis, olay ile ilgili çalışma başlattı.

        "SÜRÜCÜNÜN YAKLAŞIK 2 METRE HAVALANDIĞINI GÖRDÜM"
        Kazayı gören bir sürücü, "Karşı şeritte seyir halindeyken bir kaza sesi duydum. Kafamı çevirdiğimde, motorun 1,5 metre, sürücünün de yaklaşık 2 metre havalandığını gördüm. Yardım etmeye çalıştık. Sağlık ekiplerine haber verdik" dedi.

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