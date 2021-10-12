İstanbul Fatih'te dehşet kaza! Bariyer halatları motosikletlinin sonu oldu

"SÜRÜCÜNÜN YAKLAŞIK 2 METRE HAVALANDIĞINI GÖRDÜM"

Kazayı gören bir sürücü, "Karşı şeritte seyir halindeyken bir kaza sesi duydum. Kafamı çevirdiğimde, motorun 1,5 metre, sürücünün de yaklaşık 2 metre havalandığını gördüm. Yardım etmeye çalıştık. Sağlık ekiplerine haber verdik" dedi.