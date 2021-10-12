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    • Yaşam
    • 12.10.2021 14:54
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    • 12.10.2021 15:37
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    İstanbul'da turisti kabul etmeyen boş taksi, trafikten men edildi

    İstanbul'da taksicilere yönelik denetimler devam ederken, turisti yolcu olarak kabul etmeyen taksi, trafikten men edildi. Evrakında eksiklik olan başka bir taksicinin aracı da ekiplerce alınırken iki taksi de çekici yardımıyla yediemin otoparkına götürüldü. Haberin detayları...

    AA
    Turisti almayan taksicinin sonu

    İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğüne bağlı resmi ve sivil ekipler, özellikle vatandaşların ve turistlerin yoğun olduğu noktalarda denetimlerini sürdürüyor.

    TAKSİM'DE DENETİM

    Taksim Meydanı'nda kurulan kontrol noktalarında polis ekipleri taksileri durdurup aracın evrakını ve sürücü belgelerini inceliyor.

    Uygulama kapsamında taksi şoförlerinin emniyet kemeri takma, taksimetre açma, trafik kurallarına uyma ve yolcu seçip seçmediklerine yönelik kontroller yapıldı.

    BOŞ TAKSİYE KABUL ETMEYİNCE...

        Denetimler sırasında Mısır'dan gelen bir turist, içerisinde yolcu olmayan bir taksiyi Kapalı Çarşı'ya gitmek için durdurmaya çalıştı. Müşteriyi kabul etmeyen taksici polis ekiplerince çevrildi. Önce ceza yazılan taksicinin aracı trafikten men edildi. Evrakında eksiklik olan başka bir taksicinin aracı da ekiplerce alındı.

        İKİ TAKSİ OTOPARKA ÇEKİLDİ

        İki taksi de çekici yardımıyla yediemin otoparkına götürüldü.

        Ayrıca denetimlerde çalışma izni ve ruhsat süresi dolan, emniyet kemeri takmayan, evrakı eksik olan taksicilere ceza yazıldı.

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