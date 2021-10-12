İstanbul'da turisti kabul etmeyen boş taksi, trafikten men edildi

Denetimler sırasında Mısır'dan gelen bir turist, içerisinde yolcu olmayan bir taksiyi Kapalı Çarşı'ya gitmek için durdurmaya çalıştı. Müşteriyi kabul etmeyen taksici polis ekiplerince çevrildi. Önce ceza yazılan taksicinin aracı trafikten men edildi. Evrakında eksiklik olan başka bir taksicinin aracı da ekiplerce alındı.

İKİ TAKSİ OTOPARKA ÇEKİLDİ

İki taksi de çekici yardımıyla yediemin otoparkına götürüldü.