Mardin Derik'te 3 çocuk annesi Sevdet Baki 5 ayda ilçedeki 72 kadına bisiklet sürmeyi öğretti

Diyarbakır'da yaşarken pandemi nedeniyle iş yerini kapatıp doğup büyüdüğü memleketi Derik'e yerleşen Sevdet Baki, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda ücretsiz bisiklet kursu vereceğini açıklamasının ardından kadınlardan olumlu dönüşler aldı. Baki, 21 Mayıs'tan bu yana günde 8 saat çalışarak, ilçede oturan 72 kadına bisiklet kullanmayı öğretti. Şu an yeni kurs için 50 de kayıt alan Baki, yeni öğrencilerine bisiklet sürmeyi öğretecek olmanın heyecanını yaşıyor.
Tek bisikletle eğitim verdiğini öğrenen duyarlı bir vatandaşın iki bisiklet hediye ettiğini söyleyen Baki, ilçe sakinlerinin kadın bisiklet sürücülerini kanıksamalarının biraz daha zaman alabileceğini söyledi. Baki, ''En büyük isteğim, tüm bu kadınlarla Derik çarşısının içinde bisiklet sürebilmek" dedi. Bisiklet öğrettiği kadınlarla birlikte ilk defa Süslü Kadınlar Bisiklet Turnuvası'nda bisiklet sürdüğünü belirten Baki, bu tür etkinliklerin yaygınlaşmasıyla toplumun bisiklet süren kadınlara daha çabuk alışacağını ifade etti.
"İLERİDE DOĞA SPORLARI DA YAPACAĞIZ"
Bisiklet sürmenin kendisinin en büyük tutkusu olduğuna işaret eden Baki, sözlerini şöyle sürdürdü: "Diyarbakır'da yaşıyordum. Pandemi nedeniyle iş yerimi kapattım ve doğup büyüdüğüm Derik'e yerleşmeye karar verdim. Zaten evde boş oturmayı seven bir insan değilim. Aklıma böyle bir fikir geldi.