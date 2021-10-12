Mardin Derik'te 3 çocuk annesi Sevdet Baki 5 ayda ilçedeki 72 kadına bisiklet sürmeyi öğretti

Ayrıca burada Derik Bisiklet ve Doğa Sporları Kulübü'nü kurdum. Başkanı da benim. İleride doğa sporları da yapacağız inşallah. Bu işi gönüllü olarak yapıyoruz. Şimdiye dek tek bir bisiklet ile kendi imkanlarımla bu işi yaptım ve 72 kadına bisiklet sürmeyi öğrettim. Ancak ilçe kaymakamı Evren Çakır bize gereken desteği vereceğini söyledi. Çok mutlu olduk."

Hayatlarında ilk kez bisiklete binen, bisiklet kullanmayı öğrenen kadınların ise mutlulukları yüzlerinden okundu.