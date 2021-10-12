SON DAKİKA! Yargıtay'dan flaş emsal karar! 'Tatlı kız' mesajı taciz sayılmadı

"BU DAVRANIŞLAR İŞVERENE HAKLI NEDENLE FESİH İMKANI TANIMAZ"

Daire kararında, duruşmada tanık olarak dinlenen, aynı yerde güvenlik şefi ve mesaj atılan kadın ile birlikte çalışan işçilerin, güvenlik şefinin emri altındaki kadın personeli taciz ettiğine dair bir beyanda bulunmadıklarını, feshe konu güvenlik şefi tarafından gönderilen iki adet mesaj içeriği ve tüm dosya kapsamı birlikte değerlendirildiğinde, işçinin söz konusu davranışlarının işverene haklı nedenle fesih imkanı tanımayacağının anlaşıldığına yer verildi.