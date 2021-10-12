SON DAKİKA! Yargıtay'dan flaş emsal karar! 'Tatlı kız' mesajı taciz sayılmadı

İstanbul'da bir üniversite hastanesinde güvenlik şefi olarak çalışan İ.K. mahkemeye başvurarak, iş sözleşmesinin haklı sebep olmadan feshedildiğini öne sürerek, kıdem ve ihbar tazminatı ile bir kısım işçilik alacağının okuldan tahsilini talep etti. Davalı durumda bulunan üniversite ise, söz konusu davanın reddini savundu.
Sabah'ın haberine göre; Mahkeme, güvenlik şefi olarak çalışan kişinin, işyerinde kendi emri altında çalışan bir Esra A.'ya gönderdiği iki ayrı mesajda, "Ne kara kara düşünüyorsun tatlı kız, el salla Esra Hanım" ifadelerini kullandığını, kadının uzun süredir sözlü tacizlere maruz kaldığını, mesaj içerikleri ve güvenlik şefinin kadının amiri konumunda olması beraber değerlendirildiğinde yapılan feshin haklı olduğu gerekçesiyle davanın kısmen kabulüne karar verdi.
"MESAJLARI KÖTÜ NİYETLE ATMADIM"
Karar hem güvenlik şefi hem de üniversite vekilleri tarafından temyiz edildi. Temyiz istemi sonrasında dosya Yargıtay 22. Hukuk Dairesine geldi. Daire, dosya ile ilgili olarak temyiz incelemesini tamamladı.