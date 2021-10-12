Gençlerin para kazanabileceği meslek! 25 yıllık gramofon ve plakçalar tamircisi çırak bulamıyor

"NOSTALJİK BİR ESER"

Gramofonları ve plakçalarları alıyoruz ve genel olarak aldığımız bu ürünler atıl durumda oluyor. Onların gerek mobilya ve dış görünümlerini yeniliyoruz gerekse de teknik bakımlarını gerçekleştiriyoruz. Buraya atıl olarak gelen bir gramofon, plakçalar buradan nostaljik bir eser olarak çıkıyor" diye konuştu.