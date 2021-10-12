Gençlerin para kazanabileceği meslek! 25 yıllık gramofon ve plakçalar tamircisi çırak bulamıyor

Kent merkezindeki tarihi Yeni Han içerisinde bulunan 12 metrekarelik dükkanında çalışan Zeynel Toparlı, 25 yıldır bozuk olan gramofon ve plakçalarları tamir ediyor.
Toparlı, tamir ettiği asırlık gramofonları ilk günkü seslerine kavuştururken, ahşap dış yüzeyi eskimiş gramofon ve plakçalarlara tasarım yaparak yeniden şekil veriyor.
ÇIRAK BULAMAMAKTAN ŞİKAYETÇİ
Baba mesleği olan marangozluğu farklı bir alanda kullanmak için gramofon tasarımına yönelen Zeynel Toparlı, 25 yıl önce verdiği kararla gramofon ve plakçalarları tamir etmeye başladı. Çırak bulamadığı için mesleğini öğretemediğini söyleyen Toparlı, teknolojik gelişmelerin nostaljik eserlere olan ilgiyi azaltmasından şikayet etti.