İş insanı İsmail Aslan: Otomotiv sektörüne de yatırım yapacağız

Genç iş insanı İsmail Aslan, "İstanbul'da doğdum. Ama aslen Ağrılıyım. Üniversite eğitimimi tamamlamak üzereyim. Başarılı bir iş insanı olmak hayalimdi. Bu nedenle bu üretim alanına yöneldim ve kendimi bu alanda daha da iyi bir konuma getirmek için çeşitli çalışmalar içerisinde bulundum. Bir insanın net bir hedefi varsa o hedefe yönelik sağlam adımlar atacaktır. Bunu kendi kariyer hayatımda fark ettim. Aslında kariyer yolculuğum, kendimi daha yakından tanımamı ve neleri hedeflediğimi anlamamı sağladı. Bu nedenle kariyer yolculuğumun bana her anlamda iyi geldiğini söyleyebilirim." diyerek hayatı ve kariyer hayatına dair bilgi verdi.

SÜT ÜRÜNLERİ DIŞINDA OTOMOTİV SEKTÖRÜNE DE YATIRIM YAPACAĞIZ

Cengiz Han Süt Ürünleri markasının kurucusu İsmail Aslan "Süt ürünlerine yaptığımız yatırımlar sonrasında bu alanda büyük bir gelişme kaydettik. Bu nedenle çok mutluyum. Süt Ürünleri sektörü dışında otomotiv sektörüne de gerekli yatırımları yapacağız. Son yıllarda daralmasına rağmen piyasa belirleyici bir sektör olan otomotiv sektörünün çok daha gelişmesi için üzerimize düşen sorumluluğu yerine getireceğiz. Yenilikçi bir hizmet anlayışımız var. Bu nedenle hangi sektörde olursak olalım yaratıcılığı ön plana çıkarıyor ve 'Şimdi ne yapabiliriz?' sorusunu kendimize soruyoruz.

Yapılan yatırımlardan başarı ile çıkmanın püf noktası, bu işin bir ekip işi olduğu aslında. Çevrenizde size destek olan ve fikirlerinizi paylaşabileceğiniz insanların olması çok güzel. Böylelikle neyi neden yaptığınızı biliyor ve kendinize çok daha fazla inanmaya başlıyorsunuz. Türkiye'de özellikle 2.El araç piyasasının son yıllarda sıfır kilometre araç satışlarının da önüne geçmesi ile ünlü firmalar da bu sektöre dahil oldu. Biz girdiğimiz otomotiv sektöründe de farklı bakış açılarının ortaya çıkabilmesi için elimizden geleni yapacağız. Gerekli adımları atıp teknolojik altyapı kuracağız. Hedefimiz hizmet ağını genişletip Türkiye'nin her bölgesinde hizmet vermek!" açıklamasında bulundu.