Modacı Kübra Ceylan: Sektörde kendimizi ispatladık

YKZ Kübra Ceylan markasını kuran ve moda sektöründe çalışmalarını sürdüren Kübra Ceylan, henüz yirmili yaşlarının ortasında sektöre adım attı. Kendine ait marka üzerinden dış giyim, iç giyim, takım ve aksesuar olmak üzere çeşitli kategorilerde ürünleri müşterilere sunan Ceylan, "İnternet sitesi üzerinden satış yaparak sektörde kendimizi ispatladık. Kredi kartı, kapıda ödeme gibi ödeme yöntemlerine sahip olan site üzerinden sipariş verilebiliyor ve özel koleksiyonlara ulaşabilirsiniz. Ayrıca sitede outlet kısmı da bulunduğu için müşteriler bu kısımdan da ürün satın alma işlemlerini gerçekleştirebiliyor." şeklinde konuştu.

"KEYFİ BAŞLANMIŞ BİR İŞTİ. KENDİME ÖZEL KOLEKSİYONLAR DİKTİRİYORDUM"

Kübra Ceylan, moda sektörüne nasıl atıldığına dair sorulan soruları şu şekilde cevaplandırıyor: "Keyfi başlanmış bir işte kendime özel koleksiyonlar diktiriyordum. Bir süre sonra çevremin de desteği ile moda sektöründe profesyonel çalışmalar yapmaya başladım. Önce kendimize küçük bir atölye kurduk. Bu süreçte siparişler artmaya başladı. Böylelikle biz de hizmet ağımızı genişletmeye başladık."

Kariyer hayatına dair açıklamalarına devam eden Ceylan, "Bahçelievler'de bize hitap eden ciddi bir kitlemiz vardı. Hedef kitlemize yönelik bir mağaza açarak çalışmalarımızı bu mağaza üzerinden devam ettirmeye başladık." diyerek sektörde hangi konumda bulunduklarını ifade etti. 4 yılı aşkın bir süredir moda sektöründe bulunan Ceylan, "Mağazamızda daha çok özel günler kıyafetleri bulunuyor." şeklinde bir yorumda bulundu.

YKZ KÜBRA CEYLAN: DIŞ GİYİM, İÇ GİYİM VE AKSESUAR

YKZ Kübra Ceylan markasını kuran ve ürünlerini internet üzerinden de müşterilerine sunan Kübra Ceylan, pek çok kategoride binlerce ürüne sahiptir. Hem mağazaları hem de internet sitesi üzerinden satış yapan Ceylan'ın sitesinde temelde 6 kategori bulunuyor. Dış Giyim, Alt Giyim, Takım, Üst Giyim ve Outlet.

Her bir kategoride, Kübra Ceylan çizgisini yansıtan ürünler yer almakta olup bu ürünler müşterilere sunuluyor. Ayrıca yeni ürünler, "Yeni Gelenler" kategorisinde bulunuyor. Müşteriler, Kübra Ceylan tasarımlarını internet sitesi üzerinden satın alabildiği gibi mağazalar aracılığı ile de ürünlere ulaşabilmekte. İnternet sitesinde farklı ödeme yöntemleri yer almakta ve bu yöntemlerden herhangi biri kullanılabiliyorlar.