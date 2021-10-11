Trabzon'da fuhuş operasyonları! Son 3 ayda 155 kadına 31 bin 620 TL ceza kesildi

"OPERASYONLAR DEVAM EDECEK"

İl Emniyet Müdürlüğü'nün sosyal medya hesaplarından yapılan paylaşımda, "İl merkezi başta olmak üzere ilçelerimizdeki otellerde de kamu sağlığını ve ahlakını tehdit eden fuhuş faaliyetleri tarafımızdan sıkı bir şekilde takip edilmeye ve operasyonel çalışmalar yapılmaya devam edilecektir" denildi.