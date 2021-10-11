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    • Yaşam
    • 11.10.2021 12:35
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    • 11.10.2021 14:02
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    Trabzon'da fuhuş operasyonları! Son 3 ayda 155 kadına 31 bin 620 TL ceza kesildi

    Trabzon'da polis ekipleri, son 3 ayda düzenledikleri fuhuş operasyonlarında 67'si yabancı 231 kadın hakkında işlem yaptı. Söz konusu kadınlar arasında cadde ve sokaklarda erkeklere cinsel ilişki teklif edip çevreyi rahatsız eden 155 kişiye toplamda 31 bin 620 TL ceza kesildi. Kadınlardan 3'ünde ise cinsel yolla buluşan frengi hastalığı tespit edildi.

    DHA
    Bir il diken üstünde! Fuhuş yapan 3 kadında frengi çıktı

    İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Ahlak Büro Amirliği ekipleri, özellikle Çömlekçi Mahallesi'nde fuhuş yapıldığı belirlenen bazı yapıların kentsel dönüşüm kapsamında yıkılmasının ardından günübirlik kiralanan ev ve apartlarda fuhuş yapıldığı ihbarlarının artmasıyla harekete geçti.

    3 KADINDA CİNSEL YOLLA BULAŞAN FRENGİ TESPİT EDİLDİ
    Polis ekipleri, denetim ve operasyonlarını sıklaştırdı.

    Ekiplerin fuhşa yönelik son 3 aylık denetim ve operasyonları sonucu 67'si yabancı 231 kadın hakkında işlem yapıldı.

        7'si ev, 10'u apart ve otel olmak üzere toplam 17 adrese düzenlenen baskınlarda yakalanan kadınların 3'ünde, cinsel yolla bulaşan hastalıklardan frengi tespit edildi.

        TOPLAMDA 31 BİN 620 TL CEZA
        Yabancı uyruklu kadınların sınır dışı edildiği operasyonlarda, 7 kadının da Türk vatandaşlığına geçtiği saptandı.

        Denetimlerde, özellikle kent merkezi meydan mevkisinde erkeklere cinsel ilişki teklifinde bulunup, çevreye rahatsızlık verdiği belirlenen 155 kadına ise toplam 31 bin 620 TL ceza uygulandı.

            "OPERASYONLAR DEVAM EDECEK"
            İl Emniyet Müdürlüğü'nün sosyal medya hesaplarından yapılan paylaşımda, "İl merkezi başta olmak üzere ilçelerimizdeki otellerde de kamu sağlığını ve ahlakını tehdit eden fuhuş faaliyetleri tarafımızdan sıkı bir şekilde takip edilmeye ve operasyonel çalışmalar yapılmaya devam edilecektir" denildi.

            FUHUŞ OPERASYONLARI İLE GÜNDEME GELMİŞTİ
            Öte yandan kentsel dönüşüm projesiyle eski imajının silinmesi hedeflenen Çömlekçi Mahallesi'nde yıkımlar tamamlanırken, yeni yerleşim alanlarının inşasına da başlandı.

            Fuhuş operasyonları ile gündeme gelen mahallede, polisin denetim ve baskınları sırasında otellerin gizli bölmelerinin yanı sıra binalarda açılan deliklerden kaçmaya çalışan kadınlar, yakalanarak gözaltına alınmıştı.
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            Haberler Yaşam Trabzon'da fuhuş operasyonları! Son 3 ayda 155 kadına 31 bin 620 TL ceza kesildi
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