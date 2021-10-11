Trabzon'da fuhuş operasyonları! Son 3 ayda 155 kadına 31 bin 620 TL ceza kesildi

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Ahlak Büro Amirliği ekipleri, özellikle Çömlekçi Mahallesi'nde fuhuş yapıldığı belirlenen bazı yapıların kentsel dönüşüm kapsamında yıkılmasının ardından günübirlik kiralanan ev ve apartlarda fuhuş yapıldığı ihbarlarının artmasıyla harekete geçti.
3 KADINDA CİNSEL YOLLA BULAŞAN FRENGİ TESPİT EDİLDİ
Polis ekipleri, denetim ve operasyonlarını sıklaştırdı.
Ekiplerin fuhşa yönelik son 3 aylık denetim ve operasyonları sonucu 67'si yabancı 231 kadın hakkında işlem yapıldı.