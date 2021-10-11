Son dakika: İstanbul'da korkunç kaza! Bir anda karşısına çıktı: Duramayınca ortalık kan gölüne döndü

"BİZ HEP TEHLİKELİ GİDİP GELİYORUZ"

Kazayı haber alarak olay yerine gelen meslektaşlarından Metin Aytaç isimli sürücü, "Biz havalimanında taksici olarak çalışıyoruz. Biz arkadaşlarımız ile sürekli bu yolda can tehlikesi yaşıyoruz. Çünkü ne zaman neyi çıkacağı belli değil. Daha önceden bir arkadaşımız burada mandaya çarptı. Zaten köpek çarpması her gün var. Belediyenin bir çözüm bulması lazım, sonuçta insanların ölmesi mi lazım. Biz hep tehlikeli gidip geliyoruz. Yani arkadaşımızın aracında müşteri var yabancı. Allahtan müşteri de bir şey yok. Arkadaşımız da ölebilirdi, yolcuya da bir şey olabilirdi. Dünyaya rezil olacağız" dedi.