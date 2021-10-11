Son dakika: Eski İçişleri Bakanı Muammer Güler’in yeğeni Hakan Güler evinde ölü bulundu

EVİNDE ÖLÜ BULUNDU

Edinilen bilgiye göre eski İçişleri Bakanı Muammer Güler'in yeğeni Hakan Güler, eşi Betül Güler tarafından evinde ölü bulundu.

Eşini yatağında hareketsiz bir şekilde bulan Güler'in ihbarı üzerine, olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.



Muammer Güler

ADLİ TIP'A GÖTÜRÜLDÜ

112 Acil Servis ekipleri Güler'in hayatını kaybettiğini belirlerlerken Güler'in cansız bedeni olay yerindeki incelemenin ardından kesin ölüm sebebi belirlenmek üzere Ankara Adli Tıp Kurumu'na götürüldü.