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    • Yaşam
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    • 12.10.2021 00:32
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    Son dakika: Eski İçişleri Bakanı Muammer Güler’in yeğeni Hakan Güler evinde ölü bulundu

    Son dakika haberleri... Eski İçişleri Bakanı Muammer Güler’in yeğeni Hakan Güler Ankara’daki evinde eşi Betül Güler tarafından ölü bulundu. Güler’in cansız bedeni olay yerindeki incelemenin ardından kesin ölüm sebebi belirlenmek üzere Ankara Adli Tıp Kurumu’na götürüldü.

    İHA
    Muammer Güler’in yeğeni ölü bulundu!

    Eski İçişleri Bakanı Muammer Güler'in yeğeni Hakan Güler Ankara'daki evinde eşi Betül Güler tarafından ölü bulundu.

    Olay, akşam saatlerinde Ankara'nın Etimesgut ilçesine bağlı Bağlıca mahallesinde bulunan Vista Bağlıca konutlarında meydana geldi.

    EVİNDE ÖLÜ BULUNDU
    Edinilen bilgiye göre eski İçişleri Bakanı Muammer Güler'in yeğeni Hakan Güler, eşi Betül Güler tarafından evinde ölü bulundu.

    Eşini yatağında hareketsiz bir şekilde bulan Güler'in ihbarı üzerine, olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.


    Muammer Güler

    ADLİ TIP'A GÖTÜRÜLDÜ
    112 Acil Servis ekipleri Güler'in hayatını kaybettiğini belirlerlerken Güler'in cansız bedeni olay yerindeki incelemenin ardından kesin ölüm sebebi belirlenmek üzere Ankara Adli Tıp Kurumu'na götürüldü.

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    Haberler Yaşam Son dakika: Eski İçişleri Bakanı Muammer Güler’in yeğeni Hakan Güler evinde ölü bulundu
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