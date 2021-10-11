SON DAKİKA: Günlükte yazanları satır satır okudu! Aldatan eşine açtığı boşanma davasını kazandı

Son dakika haberleri: Ankara'da Ahmet S. ile Banu S. 2014'te evlendi. Eşinin Whatsapp'tan "Mehmet" isimli biriyle yazışmaları gören Ahmet S., eşinin sadakatinden kuşkulanarak ayrılmaya karar verdi.
Sabah'ın haberine göre; mesajları gördükten sonra kadının evden gitmesi üzerine Ahmet S., gardıropta kalan kadına ait günlüğü fark etti. Eşinin evlilik öncesinden bu yana devam eden ilişkisini de öğrenmiş oldu. İşte detaylar:
GÜNLÜKTE ALDATMA HİKAYESİ: BEN ONU ALDATTIM
Kadının evlenmeden önce 2011'de el yazısıyla yazdığı ve "Mehmet bugün beni yıktı geçti. Bana belki de ilk defa bu kadar acımasız oldu. Ona bir şey diyemem... Çok kızgın, haklı, ben onu aldattım. Ona hep kendimi savundum. Benim hakkımda çok şey duydu, öğrendi" yazısını ve 2012'de de yine Mehmet ile ilgili günlüğündeki notları gören Ahmet S., Mehmet ile eşi Banu'nun üniversite yıllarından bu yana ilişkileri olduğunu öğrendi.