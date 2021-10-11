SON DAKİKA: Günlükte yazanları satır satır okudu! Aldatan eşine açtığı boşanma davasını kazandı

GÜNLÜKTE ALDATMA HİKAYESİ: BEN ONU ALDATTIM

Kadının evlenmeden önce 2011'de el yazısıyla yazdığı ve "Mehmet bugün beni yıktı geçti. Bana belki de ilk defa bu kadar acımasız oldu. Ona bir şey diyemem... Çok kızgın, haklı, ben onu aldattım. Ona hep kendimi savundum. Benim hakkımda çok şey duydu, öğrendi" yazısını ve 2012'de de yine Mehmet ile ilgili günlüğündeki notları gören Ahmet S., Mehmet ile eşi Banu'nun üniversite yıllarından bu yana ilişkileri olduğunu öğrendi.