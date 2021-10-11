ÖFKE NÖBETLERİ TEDAVİ EDİLDİ

S.K. ve E.K.'nin 2009 yılından itibaren tacize maruz kaldıkları, ailesinin ise durumu fark edemedikleri ve bu nedenle kardeşlerin psikolojik rahatsızlık yaşadığı tespit edildi. Hastane, yapılan tedavi sonrası savcılığa durumu ihbar etti.