2. Lig takımı futbol oyuncusu, yıllarca iki küçük kız çocuğuna istismarda bulunduğu gerekçesiyle yargılanacak. 7 yaşındaki S.K. ve 11 yaşındaki E.K. isimli iki kardeş, İstanbul Bayrampaşa'da ikamet ediyordu. İki kardeş, yaklaşık 5 senedir, çocuk yaşlarında olmalarına rağmen sinir krizi geçirmeye başladılar.
Aile, kızlarına ne olduğunu anlayamazken iki kardeşin öfke nöbetleri, sinir krizlerine dönüşmeye başladı. Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları hastanesinde tedavi gören iki kardeşin durumu her geçen gün kötüye gidiyordu. Henüz çocuk yaşlarında hastanede tedavi altına alınan kardeşler, tedaviye yanıt vermeye başladı.
İki kardeşin günler sonra bir akrabası tarafından istismara maruz kaldığı ortaya çıktı. Dedelerinin kanser tedavisi görmesi nedeniyle yıllar süren tacize sessiz kalan iki kardeşin psikolojilerinin bozulduğu belirlendi.