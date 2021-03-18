5 kardeş 26 yeğenin miras kavgası! 7 milyar TL'yi paylaşamıyorlar, son çare kayyum

Türkiye'de 19 bin eczaneye ilaç dağıtan Selçuk Ecza Holding'te miras kavgası hız kazandı. 2016'da hayatını kaybeden holdingin sahibi Ahmet Keleşoğlu'nun çocuğu olmadı.

Yaklaşık 7.3 milyar liralık mirası da demans hastası eşi Nezahat Keleşoğlu (92) ve 5 kardeşinin 26 çocuğuna kaldı. Mahkeme, holdingte yüzde 51 hissesi bulunan Ahmet ve Nezahat Keleşoğlu Vakfı Başkanı Mustafa Sonay Gürgen'i, teyzesi Nezahat Keleşoğlu'na vasi olarak atadı. Buna diğer mirasçılar karşı çıktı.

Mahkeme ara kararında 26 mirasçının hisselerine tedbir koyma kararı aldı. Davalıların avukatı Mustafa Demirbağ, Gürgen'in vasiliğinin kaldırılması ve holdinge kayyum atanması için dava açtı. Mahkeme kayyum talebini haklı bulursa dev holdingin yönetimi devlete geçecek.

TURİZM YATIRIMI

İlk kez 1958'de Konya'da kurulan Selçuk Ecza Deposu, Türkiye genelinde 27 şube , 73 bölge deposu ve 5 bin çalışanı ile hizmet veriyor. Şirket, 1995'te turizme girdi. Kemer Tekirova'daki Phaselis Rose Club Hotel, Ermenek'teki Selçuklu Otel'le işe başladı.

İKİ VASİYETNAME!

Keleşoğlu,1969'daki ilk vasiyetinde tüm mirası eşi Nezahat Keleşoğlu'na bırakmıştı. Ancak 1975 tarihli ikinci vasiyetnamesinde merhum ilk vasiyetnamesinden rücu etti.